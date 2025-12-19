Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM khởi tố 3 bị can trong đường dây 'ship' khí cười tận nhà

Ngọc Lê
19/12/2025 07:55 GMT+7

Thay vì tổ chức bán tại các quán bar, karaoke như trước đây, các đối tượng chuyển sang chào bán qua mạng xã hội và thuê dịch vụ giao hàng công nghệ 'ship' khí cười tận nhà cho khách để né tránh công an.

Ngày 19.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kiều Chinh (42 tuổi, ở phường Bình Thới); Nguyễn Phạm Hoàng Quý (22 tuổi, ở phường Bến Thành) và Tạ Gia Huy (20 tuổi, ở phường Linh Xuân) để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng cấm" là N2O (khí cười).

Công an TP.HCM khởi tố 3 bị can trong đường dây 'ship' khí cười tận nhà - Ảnh 1.

Các bị can trong đường dây mua bán khí cười

ẢNH: CACC

Theo hồ sơ điều tra, ngày 1.11.2025, các trinh sát PC03 phát hiện đường dây buôn bán khí cười do Nguyễn Thị Kiều Chinh cầm đầu, móc nối với Quý và Huy để tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can có sự phân công vai trò, phân cấp chặt chẽ trong chuỗi mua bán, cất giấu và giao nhận. Đáng chú ý, nhóm này sử dụng thủ đoạn mới tinh vi hơn so với các vụ án trước đây. Thay vì tổ chức cho người sử dụng trực tiếp tại các tụ điểm vui chơi giải trí (bar, lounge, karaoke...), các đối tượng chuyển sang mua bán khí cười, kinh doanh bán lẻ, ship tận nhà cho người tiêu dùng.

Để che giấu hành vi, nhóm của Chinh lợi dụng mạng xã hội, sử dụng các tài khoản ẩn danh để chào hàng. Khi có khách đặt, chúng sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để vận chuyển, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý của lực lượng chức năng.

Bước đầu công an xác định, từ tháng 7.2025 đến cuối tháng 10.2025, Nguyễn Thị Kiều Chinh đã nhập số lượng lớn bình khí cười, tổ chức cất giấu và phân phối lại cho nhiều đầu mối, trong đó có Quý và Huy, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Quý và Huy sau khi lấy hàng từ Chinh tiếp tục bán lại cho khách lẻ, hình thành một đường dây khép kín.

Thời gian qua, PC03 Công an TP.HCM đã tập trung triệt phá nhiều vụ án tương tự, khởi tố hàng chục bị can với tổng số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Cơ quan công an cảnh báo, khí cười là hóa chất tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, gây ảo giác, rối loạn hành vi và có thể dẫn đến tử vong.

