Bộ trưởng Công an khen Công an TP.HCM kéo giảm sâu tội phạm trật tự xã hội

Đó là thông tin được Công an TPHCM báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 vào ngày 17.12. Dự và chỉ đạo hội nghị có đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM. Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Công an - đại tướng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Chống tội phạm với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Theo Công an TP.HCM, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại lớn của đất nước và TP.HCM. Đây cũng là năm tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế - tài chính - đối ngoại lớn nhất cả nước.

Trong bối cảnh đó, Công an TP.HCM bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP.HCM phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, trí tuệ tập thể và sự hy sinh, nỗ lực không ngừng của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng.

Chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, qua đó giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và đời sống bình yên của nhân dân.

Công an TP.HCM xác định giữ vững an ninh chính trị là nhiệm vụ trọng yếu, xuyên suốt. Trong năm 2025, lực lượng Công an TP.HCM đã nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở; không để hình thành "điểm nóng", không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bắt tay Ban giám đốc Công an TP.HCM trước khi vào hội nghị ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Công tác phòng, chống tội phạm tiếp tục được Công an TP.HCM triển khai với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", gắn chặt giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ.

Nhờ đó, tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm rõ rệt, giảm hơn 24% so với năm 2024; nhiều loại tội phạm xâm phạm trực tiếp đến đời sống người dân giảm sâu so với năm 2024, trong đó nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu giảm hơn 29%.

Các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được tổ chức bài bản, có trọng tâm, trọng điểm; lực lượng tuần tra, kiểm soát được bố trí khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương pháp luật và cảm nhận an toàn của người dân.

Trước sự biến đổi nhanh chóng về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, Công an TP.HCM đã chủ động đổi mới tư duy, cách làm, nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý, tập trung bóc gỡ các đường dây, ổ nhóm lớn, có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì hội nghị ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Nhiều chuyên án ma túy lớn được triệt phá, khối lượng ma túy thu giữ rất lớn. Trong năm 2025 đã tăng hơn 22% số vụ và hơn 32% số đối tượng phạm tội liên quan ma túy.

Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường nghiêm trọng, phức tạp được điều tra, xử lý nghiêm minh, góp phần bảo vệ tài sản nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, tạo môi trường đầu tư - kinh doanh lành mạnh...

Công an TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Việc làm sạch, đồng bộ dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành; mở rộng dịch vụ công trực tuyến; đơn giản hóa thủ tục hành chính đã tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đến dự hội nghị ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Công an TP.HCM đã đạt được trong năm qua.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Công an TP.HCM đã làm tốt các chức năng tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tham mưu đồng hành, hỗ trợ hệ thống chính trị trong triển khai thủ tục hành chính, vận hành hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp.

"Công tác bảo vệ an ninh quốc gia đã được tập trung triển khai đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng được chủ động triển khai, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm, chuyển hóa hàng chục băng nhóm tội phạm có tổ chức, triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn", Bộ trưởng Lương Tam Quang nhìn nhận.

Công an TP.HCM phải tạo ra hình mẫu để nhân rộng cả nước

Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Công an TP.HCM tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá vào một số công tác trọng tâm, phấn đấu vươn lên trở thành điểm sáng của công an cả nước trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, xứng đáng với vị thế, không gian phát triển mới; xác định và phát huy thế mạnh để tạo ra sự bứt phá, đột phá; quyết liệt triển khai hiệu quả, tạo ra hình mẫu điển hình để lan tỏa, nhân rộng trong cả nước.

Công an TP.HCM cho biết, trong năm 2025, tội phạm về trật tự xã hội ở TP.HCM giảm hơn 24% so với năm 2024 ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Công an TP.HCM phải giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng xã hội, đảm bảo trật tự kỷ cương, an toàn để tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực, phát triển đô thị thông minh, hiện đại, bền vững…

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, với truyền thống anh hùng vẻ vang, ý chí và quyết tâm chính trị cao, tin tưởng rằng cán bộ, chiến sĩ của Công an TP.HCM sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.