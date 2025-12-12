Giám đốc Công an TP.HCM trung tướng Mai Hoàng phát lệnh ra quân cao điểm phòng chống tội phạm

Dự lễ ra quân có đại diện Bộ Công an (Văn phòng phía Nam); ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM cùng lãnh đạo, các phòng ban, đơn vị nghiệp vụ tham gia.

Theo Công an TP.HCM, đợt ra quân cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có ảnh hưởng rất quan trọng, tạo đà để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác liên quan phòng, chống tội phạm năm 2026.

Trung tướng Mai Hoàng tại lễ ra quân ẢNH: NGUYỄN ANH

Việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo môi trường an ninh, an toàn để người dân, du khách, nhà đầu tư lựa chọn TP.HCM làm điểm đến để sinh sống, học tập, làm việc, du lịch, đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại lễ ra quân, trung tướng Mai Hoàng yêu cầu lực lượng Công an TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò nòng chốt, chủ trì phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp, giải pháp bảo vệ vững chắc các mục tiêu, công trình trọng điểm.

Lực lượng Công an TP.HCM sẵn sàng ra quân phòng chống tội phạm ẢNH: NGUYỄN ANH

Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá; ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng... đấu tranh trấn áp mạnh mẽ và kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố.

Phòng CSGT ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông ẢNH: Đ.X

Cùng ngày (12.12), Phòng CSGT Công an TP.HCM tổ chức ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tết dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm 2026.

Lãnh đạo Công an phường Hiệp Bình động viên các lực lượng ra quân ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Cùng ngày, Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) cũng tổ chức lễ ra quân phòng chống tội phạm. Tại lễ ra quân, ông Bùi Ngươn Tình, Phó chủ tịch UBND phường Hiệp Bình, đề nghị lực lượng công an phường tấn công mạnh, xử lý dứt điểm tội phạm hình sự: trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tội phạm ma túy.

Đồng thời, lực lượng công an cần tập trung triệt phá các điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke, nhà trọ, chung cư; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, đua xe, tụ tập gây mất trật tự…