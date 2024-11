Bình Dương: Bắt Tý 'cô ba', nghi phạm cướp giật hàng loạt vùng giáp ranh

Ngày 9.11, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Quốc An (còn gọi là Tý "cô ba", 35 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Ngoài ra, Công an TP.Dĩ An còn tạm giữ hình sự Đặng Thanh Hậu (19 tuổi, ngụ Bình Định), Lê Thị Nam (42 tuổi, ngụ Thanh Hóa), đồng phạm của Tý "cô ba", có liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nghi phạm Đặng Thanh Hậu bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, theo trình báo của người dân về các vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn, Công an TP.Dĩ An đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với CLB Phòng chống tội phạm P.Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An) truy bắt nghi phạm.

Chiều 4.11, Cảnh sát hình sự và lực lượng phòng chống tội phạm phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy nhiều vòng trên các tuyến đường giáp ranh TP.Dĩ An và TP.Thủ Đức có biểu hiện đi tìm sơ hở của người dân để ra tay cướp giật.

Khi nam thanh niên đến đoạn đường gần khu vực KCN Sóng Thần thì bị lực lượng cảnh sát hình sự và phòng chống tội phạm yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng người này đã bỏ xe chạy bộ để thoát thân.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Tại trụ sở công an, người này khai tên Trần Quốc An, còn gọi là Tý "cô ba".

Tý "cô ba" đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua hình ảnh trích xuất camera an ninh ghi lại cảnh một số vụ cướp giật trên địa bàn, công an xác định chiếc xe máy của Tý "cô ba" đang đi trùng khớp với hình ảnh trong một số vụ cướp giật. Nghi can cũng thừa nhận người trong hình ảnh camera ghi lại chính là Tý "cô ba".

Tý "cô ba" khai nhận trong thời gian khoảng từ 30.10 đến 4.11 đã thực hiện 7 vụ cướp giật điện thoại của người đi đường trên địa bàn TP.Dĩ An và TP.Thuận An (Bình Dương).

Riêng trong ngày 4.11, Tý "cô ba" đã thực hiện 2 vụ cướp giật ở P.An Phú (TP.Thuận An) và P.Đông Hòa (TP.Dĩ An), sau đó tiếp tục đi tìm sơ hở của người dân để cướp giật thì bị lực lượng chức năng chặn bắt, đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ.

Tý "cô ba" khai nhận, tài sản sau khi cướp giật được đã giao cho Đặng Thanh Hậu mang đi bán cho Lê Thị Nam để lấy tiền tiêu xài. Từ lời khai của nghi can, công an tiếp tục bắt giữ Hậu và Nam để điều tra làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.