TPHCM: Bắt nghi phạm cướp giật túi xách làm người phụ nữ té ngã

Ngày 22.10, Công an H.Bình Chánh phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt nghi phạm Phạm Minh Luân (39 tuổi, ở Q.8), để điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.



Luân khi bị bắt ẢNH: CACC

Cụ thể, ngày 21.10, Công an H.Bình Chánh tiếp nhận trình báo của bà L.T.Y (60 tuổi, ở H.Bình Chánh) về việc khoảng 9 giờ ngày 20.10, bà cùng chồng là ông N.H.Đ chạy xe máy đến siêu thị mua đồ.

Khi đến giao lộ đường số 1 - đường số 10 khu dân cư Conic (ấp 18, xã Phong Phú, H.Bình Chánh), bà Y. bị một người (không rõ lai lịch) chạy xe máy (không rõ biển số) từ phía sau vượt lên giật túi xách bên trong có nhiều giấy tờ, thẻ ngân hàng và 3 triệu đồng... làm bà té ngã. Ông Đ. truy đuổi kẻ cướp giật đến đường Nguyễn Văn Linh thì mất dấu.

Tiếp nhận tin báo, Công an H.Bình Chánh đã phối hợp Công an TP.HCM điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm thực hiện vụ cướp giật là Phạm Minh Luân.

Đến 17 giờ cùng ngày, các trinh sát phát hiện Nguyễn Minh Luân di chuyển trên các tuyến đường ở Q.8 nên bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu Luân thừa nhận đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản của bà Y. đồng thời khai nhận đang đi lang thang với mục đích tìm "con mồi" để tiếp tục cướp giật thì bị bắt.

Từ lời khai của Luân, Công an H.Bình Chánh đã thu được điện thoại và giấy tờ của bà Y. bị Luân đem vứt. Hiện vụ việc được Công an H.Bình Chánh mở rộng điều tra, xử lý.