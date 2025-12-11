Ngày 13.12, Hà Nội ra quân 'lấy' lại vỉa hè, lòng đường

Yêu cầu nêu trên nằm trong Kế hoạch 332 do UBND TP.Hà Nội vừa ban hành nhằm giải quyết các "điểm nghẽn" trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm kỷ cương, văn minh.

Hình ảnh Hà Nội ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn ẢNH: KIẾN TRẦN

Về lộ trình thực hiện, kế hoạch chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1, thành phố sẽ tổ chức điều tra, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành quy định về đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; tự giác tháo dỡ, giải tỏa các vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; sắp xếp phương tiện hè phố đúng quy định. Công tác này phải hoàn thành trước 31.12.2025.

Giai đoạn 2 sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tập trung kiểm tra, xử lý triệt để các vi phạm tồn tại trên địa bàn, hoàn thành trước 30.1.2026.

Giai đoạn 3, các đơn vị vẫn duy trì công tác tuần tra, kiểm tra, đồng thời có giải pháp, biện pháp phòng ngừa chống tái vi phạm.

Đặc biệt, Hà Nội yêu cầu đúng 7 giờ ngày 13.12, các đơn vị đồng loạt triển khai lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.

Để giải quyết triệt để "điểm nghẽn" về trật tự đô thị và xây dựng xã, phường kỷ cương, văn minh, UBND TP.Hà Nội đã đưa ra bộ tiêu chí về 4 nhóm vấn đề, gồm: hạ tầng đô thị, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Trong đó nổi bật là các tiêu chí: hè phố được lát bằng phẳng, sạch đẹp; hệ thống biển báo hiệu đường bộ đầy đủ.

Cạnh đó, các điểm trông giữ phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp) phải được cấp phép, có kẻ vạch, niêm yết giá và hoạt động đúng diện tích được cấp phép. Đối với phương tiện dừng, đỗ, đón, trả khách phải được sắp xếp, bố trí, tập kết tại các khu vực, vị trí phù hợp, đúng quy định.

Thành phố cũng yêu cầu biển hiệu, biển quảng cáo, bảng chỉ dẫn được lắp đặt đúng kích thước, đúng vị trí, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Không tồn tại các điểm "chợ cóc", "chợ tạm"; phương tiện trên hè phố được sắp xếp gọn gàng theo đúng quy định (xe đạp, xe máy sắp xếp thành hàng, thống nhất trên từng tuyến đường, phố; đảm bảo phần hè phố dành cho người đi bộ...).

Năm 2023, Hà Nội từng đồng loạt ra quân "lấy" lại vỉa hè nhưng chỉ tạo chuyển biến trong thời gian ngắn rồi sau đó vi phạm trật tự đô thị lại tái diễn.

Sau đó, Sở Xây dựng Hà Nội được giao nghiên cứu cho thuê vỉa hè để quản lý nhưng đến nay, Đề án quản lý, khai thác, sử dụng lòng đường, hè phố trên địa bàn TP.Hà Nội mới trải qua 3 lần dự thảo và chưa được ban hành.