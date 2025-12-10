Hà Nội nêu bộ tiêu chí giải quyết triệt để 'điểm nghẽn' về trật tự đô thị

Kế hoạch do Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn ban hành ngày 10.12 nhằm tập trung nguồn lực, nhân lực, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc giải quyết triệt để "điểm nghẽn" về trật tự đô thị.

Du khách đi bộ trên vỉa hè phố Phùng Hưng (P.Hoàn Kiếm) ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Kế hoạch hướng đến mục tiêu là xây dựng 100% xã, phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị; đồng thời thay đổi nhận thức, thói quen cũ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn thành phố. Từ đó góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội đảm bảo về trật tự đô thị, sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn.

Theo đó, UBND TP.Hà Nội đưa ra bộ tiêu chí đối với công tác đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gồm 4 nhóm, đó là: hạ tầng đô thị, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Trong đó nổi bật là các tiêu chí: hè phố được lát bằng phẳng, sạch đẹp; hệ thống biển báo hiệu đường bộ đầy đủ.

Không tồn tại các điểm "chợ cóc", "chợ tạm"; phương tiện trên hè phố được sắp xếp gọn gàng theo đúng quy định (xe đạp, xe máy sắp xếp thành hàng, thống nhất trên từng tuyến đường, phố; đảm bảo phần hè phố dành cho người đi bộ...).

Cạnh đó, các điểm trông giữ phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp) phải được cấp phép, có kẻ vạch, niêm yết giá và hoạt động đúng diện tích được cấp phép. Đối với phương tiện dừng, đỗ, đón, trả khách phải được sắp xếp, bố trí, tập kết tại các khu vực, vị trí phù hợp, đúng quy định.

Thành phố cũng yêu cầu biển hiệu, biển quảng cáo, bảng chỉ dẫn được lắp đặt đúng kích thước, đúng vị trí, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, các địa phương cần hạ ngầm toàn bộ dây điện lực và dây cáp viễn thông; hạ cột điện trên bốt điện trên toàn thành phố.

Đối với hệ thống cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ được chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng, không có cành, lá cản trở tầm nhìn, che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông.

Với hệ thống cống rãnh, ga thoát nước phải thông thoáng, không có rác thải và không có tình trạng ngập úng cục bộ sau mưa.

Đối với lòng đường, vỉa hè phải sạch sẽ, không có rác thải tồn đọng; rác thải được thu gom đúng giờ, đúng nơi quy định.

Hà Nội cũng yêu cầu thùng rác, nhà vệ sinh công cộng phải được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ; phương tiện chở rác, chở vật liệu xây dựng (như cát, đá, sỏi, xi măng), phế thải xây dựng, bùn, đất và chất thải sinh hoạt phải được đóng bao hoặc có biện pháp để bọc kín…

Tại Hà Nội, hiện có 3 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình được lựa chọn để thí điểm xây dựng kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị.

Theo kế hoạch, từ 30.11 - 31.12, các đơn vị tổ chức ra quân, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra, xử lý, giải tỏa triệt để các vi phạm còn tồn tại trên địa bàn.

Giai đoạn từ 1.1 - 15.2.2026, các đơn vị duy trì công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời tập trung triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, chống tái vi phạm; đảm bảo không để tình trạng vi phạm tiếp tục tái diễn.

Hồi cuối tháng 11, nhiều tuyến phố trên địa bàn 3 phường nêu trên đã được các hộ dân kinh doanh chủ động dọn dẹp lại hàng quán, trả lại không gian vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên sau đó, ở một số nơi, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè vẫn xảy ra khi vắng bóng lực lượng chức năng.