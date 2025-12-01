Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bí thư Hà Nội: Chấm dứt tư duy quản lý đô thị kiểu 'chiến dịch'

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
01/12/2025 20:21 GMT+7

Theo Bí thư Hà Nội, các phường, xã xây dựng văn hóa đô thị, văn hóa quản lý đô thị bền vững. Các địa phương quán triệt phương châm chuyển từ tư duy 'quản lý' sang tư duy 'phục vụ, kiến tạo phát triển', chấm dứt tư duy quản lý theo kiểu 'chiến dịch', 'phong trào'.

Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tại cuộc họp với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường: Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa.

Bí thư Hà Nội yêu cầu chấm dứt tư duy quản lý đô thị kiểu chiến dịch - Ảnh 1.

Cán bộ chuyên môn P.Hoàn Kiếm và đơn vị thi công hỗ trợ người dân tháo dỡ mái che, mái vảy kiên cố trên phố Hàng Mã

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong thông báo, Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị bí thư, chủ tịch và cấp ủy, chính quyền 3 phường: Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa nói riêng và 126 phường, xã của thành phố nói chung tiếp tục nâng cao hơn nữa về nhận thức, tinh thần vì dân phục vụ, vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển bền vững của thủ đô và đất nước.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với phương châm "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng". Qua đó, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra trong năm 2025 và bước vào năm 2026 với một tâm thế mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô và cả nước nhanh, bền vững.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy các phường, xã phải luôn chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Quán triệt quan điểm, phương châm "dân là gốc", "lấy người dân làm trung tâm", mọi công việc, quy trình, thủ tục đều hướng tới giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và xã hội, trước hết bằng các giải pháp chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu mọi tiếp xúc trực tiếp khi giao dịch với chính quyền...

Cấp ủy, chính quyền phải chủ động giải quyết ngay các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, tuyệt đối không né tránh, không đùn đẩy; rà soát, vận hành nghiêm quy chế phối hợp, duy trì kỷ cương, trách nhiệm và tính liêm chính công vụ...

Việc phân cấp, phân quyền phải gắn liền với chuyển đổi số và các thủ tục hành chính để hình thành được khung khổ quản trị hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân, doanh nghiệp, xã hội tốt hơn, kiến tạo phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu Đảng ủy các phường, xã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kịch bản tăng trưởng phù hợp với điều kiện của từng địa phương, xác định dịch vụ - thương mại chất lượng cao, lấy công nghệ, chuyển đổi số là động lực chủ yếu trong cơ cấu phát triển kinh tế...

Đặc biệt, các phường, xã cần xây dựng văn hóa đô thị, văn hóa quản lý đô thị bền vững. Theo bí thư Hà Nội, đây là một quá trình cần làm kiên trì, khoa học và tổng thể, làm từ "gốc", từ gia đình, từ nhà trường, trong công sở và ngoài xã hội.

"Các địa phương quán triệt phương châm chuyển từ tư duy "quản lý" sang tư duy "phục vụ, kiến tạo phát triển", chấm dứt tư duy quản lý theo kiểu "chiến dịch", "phong trào". Cùng với đó, xây dựng đề án tổng thể để kiên trì khắc phục "5 điểm nghẽn" của thành phố, đảm bảo đồng bộ, thống nhất xuyên suốt với việc hoàn thiện thể chế và quy hoạch của thủ đô...", thông báo nêu rõ.

Xây dựng 3 phường kiểu mẫu về văn minh đô thị

Tại Hà Nội, hiện có 3 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình được lựa chọn để thí điểm xây dựng kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị.

Theo kế hoạch, từ 30.11 - 31.12, các đơn vị tổ chức ra quân, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra, xử lý, giải tỏa triệt để các vi phạm còn tồn tại trên địa bàn.

Giai đoạn từ 1.1.2026 - 15.2.2026, các đơn vị duy trì công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời tập trung triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, chống tái vi phạm; đảm bảo không để tình trạng vi phạm tiếp tục tái diễn.

Hồi cuối tháng 11, nhiều tuyến phố trên địa bàn 3 phường nêu trên đã được các hộ dân kinh doanh chủ động dọn dẹp lại hàng quán, trả lại không gian vỉa hè cho người đi bộ.

Tin liên quan

Vỉa hè phố cổ Hà Nội dần 'chuyển mình' thành kiểu mẫu, du khách ngỡ ngàng

Vỉa hè phố cổ Hà Nội dần 'chuyển mình' thành kiểu mẫu, du khách ngỡ ngàng

Khi thấy phố cổ Hà Nội trở nên thông thoáng, ngăn nắp, nhiều du khách cảm thấy ngỡ ngàng, 'dễ chịu hơn khi đi bộ trên vỉa hè' và mong điều này được thành phố duy trì bền vững.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội đô thị quản lý Bí thư Hà Nội Ông Nguyễn Duy Ngọc phường kiểu mẫu vỉa hè phố cổ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận