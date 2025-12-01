Bí thư Hà Nội: Chấm dứt tư duy quản lý đô thị kiểu 'chiến dịch'

Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tại cuộc họp với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường: Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa.

Cán bộ chuyên môn P.Hoàn Kiếm và đơn vị thi công hỗ trợ người dân tháo dỡ mái che, mái vảy kiên cố trên phố Hàng Mã ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong thông báo, Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị bí thư, chủ tịch và cấp ủy, chính quyền 3 phường: Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa nói riêng và 126 phường, xã của thành phố nói chung tiếp tục nâng cao hơn nữa về nhận thức, tinh thần vì dân phục vụ, vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển bền vững của thủ đô và đất nước.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với phương châm "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng". Qua đó, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra trong năm 2025 và bước vào năm 2026 với một tâm thế mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô và cả nước nhanh, bền vững.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy các phường, xã phải luôn chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Quán triệt quan điểm, phương châm "dân là gốc", "lấy người dân làm trung tâm", mọi công việc, quy trình, thủ tục đều hướng tới giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và xã hội, trước hết bằng các giải pháp chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu mọi tiếp xúc trực tiếp khi giao dịch với chính quyền...

Cấp ủy, chính quyền phải chủ động giải quyết ngay các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, tuyệt đối không né tránh, không đùn đẩy; rà soát, vận hành nghiêm quy chế phối hợp, duy trì kỷ cương, trách nhiệm và tính liêm chính công vụ...

Việc phân cấp, phân quyền phải gắn liền với chuyển đổi số và các thủ tục hành chính để hình thành được khung khổ quản trị hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân, doanh nghiệp, xã hội tốt hơn, kiến tạo phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu Đảng ủy các phường, xã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kịch bản tăng trưởng phù hợp với điều kiện của từng địa phương, xác định dịch vụ - thương mại chất lượng cao, lấy công nghệ, chuyển đổi số là động lực chủ yếu trong cơ cấu phát triển kinh tế...

Đặc biệt, các phường, xã cần xây dựng văn hóa đô thị, văn hóa quản lý đô thị bền vững. Theo bí thư Hà Nội, đây là một quá trình cần làm kiên trì, khoa học và tổng thể, làm từ "gốc", từ gia đình, từ nhà trường, trong công sở và ngoài xã hội.

"Các địa phương quán triệt phương châm chuyển từ tư duy "quản lý" sang tư duy "phục vụ, kiến tạo phát triển", chấm dứt tư duy quản lý theo kiểu "chiến dịch", "phong trào". Cùng với đó, xây dựng đề án tổng thể để kiên trì khắc phục "5 điểm nghẽn" của thành phố, đảm bảo đồng bộ, thống nhất xuyên suốt với việc hoàn thiện thể chế và quy hoạch của thủ đô...", thông báo nêu rõ.