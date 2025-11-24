Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Vỉa hè phố cổ Hà Nội dần 'chuyển mình' thành kiểu mẫu, du khách ngỡ ngàng

Nguyễn Trường
24/11/2025 16:59 GMT+7

Khi thấy phố cổ Hà Nội trở nên thông thoáng, ngăn nắp, nhiều du khách cảm thấy ngỡ ngàng, 'dễ chịu hơn khi đi bộ trên vỉa hè' và mong điều này được thành phố duy trì bền vững.

Ngày 24.11, các lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo 197 P.Hoàn Kiếm (Hà Nội) tiếp tục ra quân xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự đô thị ở phố Phùng Hưng, Hàng Mã. Hoạt động này nằm trong kế hoạch "đưa" Hoàn Kiếm trở thành 1 trong 3 phường nội đô kiểu mẫu về trật tự và văn minh đô thị.

Vỉa hè phố cổ Hà Nội dần 'chuyển mình' thành kiểu mẫu, du khách ngỡ ngàng- Ảnh 1.

Cán bộ chuyên môn P.Hoàn Kiếm và đơn vị thi công hỗ trợ người dân tháo dỡ mái che, mái vảy kiên cố trên phố Hàng Mã

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Ghi nhận tại phố Hàng Mã, nhiều hộ dân kinh doanh đã chủ động, tích cực dọn dẹp lại hàng quán, trả lại không gian vỉa hè cho người đi bộ. Cạnh đó, nhiều cán bộ chuyên môn thuộc UBND P.Hoàn Kiếm và đơn vị thi công đang hỗ trợ người dân tháo dỡ mái che, mái vảy kiên cố sai quy định trên mặt tiền các cửa hàng.

Vỉa hè phố cổ Hà Nội dần 'chuyển mình' thành kiểu mẫu, du khách ngỡ ngàng- Ảnh 2.

Vỉa hè phố Hàng Mã ngăn nắp, gọn gàng trong sáng 24.11

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tìm đến phố Hàng Mã để trải nghiệm, chị Đ.T.H (du khách đến từ Đà Nẵng) chia sẻ sự ngỡ ngàng khi thấy nhiều cửa hàng bày biện hàng hóa ngăn nắp, gọn gàng, khác hẳn hình ảnh từng xem trên các nền tảng mạng xã hội trước đó.

"Việc hàng hóa được bày biện gọn gàng, cùng không gian thông thoáng khiến chúng tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi đi bộ trên vỉa hè. Tôi rất ủng hộ chủ trương này của thành phố và mong rằng việc này sẽ được cơ quan chức năng duy trì bền vững", chị H. bày tỏ.

Một cán bộ Công an P.Hoàn Kiếm cho biết, trong giai đoạn 1, lực lượng chức năng sẽ tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở để người dân không lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán.

Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng kiên quyết lập biên bản để xử lý theo quy định. Theo thống kê từ 21.11 đến sáng 24.11, Công an P.Hoàn Kiếm đã xử phạt 95 trường hợp với tổng số tiền hơn 115 triệu đồng, trong đó 42 trường hợp vi phạm trật tự đô thị; 48 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; 5 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường.

Trước đó, ngày 11.11, Ban Chỉ đạo 197 TP.Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai mô hình "phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị" tại 3 phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình.

Việc thí điểm bắt đầu từ ngày 15.11 và dự kiến kéo dài đến 15.2.2026. Kết thúc thời gian thí điểm, Ban Chỉ đạo 197 TP.Hà Nội sẽ tổ chức đánh giá kết quả đạt được; từ đó nghiên cứu nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn thành phố.

Vỉa hè phố cổ Hà Nội dần 'chuyển mình' thành kiểu mẫu, du khách ngỡ ngàng- Ảnh 3.
Vỉa hè phố cổ Hà Nội dần 'chuyển mình' thành kiểu mẫu, du khách ngỡ ngàng- Ảnh 4.

Du khách ngỡ ngàng khi thấy nhiều đoạn vỉa hè phố Hàng Mã "lột xác"

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Vỉa hè phố cổ Hà Nội dần 'chuyển mình' thành kiểu mẫu, du khách ngỡ ngàng- Ảnh 5.

Người dân chủ động thu dọn hàng hóa, đồ đạc để đảm bảo trật tự đô thị trên phố Hàng Mã

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Vỉa hè phố cổ Hà Nội dần 'chuyển mình' thành kiểu mẫu, du khách ngỡ ngàng- Ảnh 6.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tháo dỡ mái vẩy trên phố Hàng Mã

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Vỉa hè phố cổ Hà Nội dần 'chuyển mình' thành kiểu mẫu, du khách ngỡ ngàng- Ảnh 7.

Vẫn còn tình trạng hàng hóa bày kín vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường ở phố cổ

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Vỉa hè phố cổ Hà Nội dần 'chuyển mình' thành kiểu mẫu, du khách ngỡ ngàng- Ảnh 8.
Vỉa hè phố cổ Hà Nội dần 'chuyển mình' thành kiểu mẫu, du khách ngỡ ngàng- Ảnh 9.

Trước đó, Công an P.Hoàn Kiếm đã ra quân đảm bảo mỹ quan đô thị trên phố Phùng Hưng. Việc duy trì trật tự đô thị giúp du khách thoải mái tản bộ trên vỉa hè ở Hà Nội

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

hà nội phố cổ phường kiểu mẫu Trật tự đô thị vỉa hè Phố Hàng Mã Văn minh đô thị Hoàn Kiếm
