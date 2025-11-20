Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vỉa hè thành hàng quán, bãi đậu xe, người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
20/11/2025 09:37 GMT+7

Tại 3 phường được Hà Nội lựa chọn để thí điểm xây dựng kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị, tình trạng chiếm dụng hè phố để kinh doanh, buôn bán… xảy ra rất nhức nhối.

Theo kế hoạch vừa ban hành, Ban Chỉ đạo 197 TP.Hà Nội đã lựa chọn 3 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình để thí điểm xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn.

Hà Nội: Nhức nhối tình trạng chiếm dụng hè phố ở 3 phường thí điểm kiểu mẫu - Ảnh 1.

Xe máy, ô tô đỗ trên vỉa hè phố Lý Thường Kiệt khiến không gian dành cho người đi bộ bị thu hẹp

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ghi nhận của Thanh Niên, hiện tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại địa bàn 3 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình tại khu vực có hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống đang diễn ra rất nhức nhối.

Tại phố Lý Thường Kiệt (P.Cửa Nam), vỉa hè trước các quán ăn được tận dụng để bày bàn ghế cho khách ngồi ăn. Để che mưa, che nắng, nhiều chiếc dù cỡ lớn được dựng lên khiến không gian trở nên lụp xụp.

Trong khi đó, tại phố "cà phê đường tàu" (nằm dọc theo đường ray xe lửa ở các tuyến phố Trần Phú, Phùng Hưng và Lê Duẩn thuộc địa bàn P.Hoàn Kiếm), rất đông du khách nước ngoài tìm đến để trải nghiệm. Riêng bàn ghế được kê cách đường ray khoảng 1 m.

Còn tại P.Ba Đình, nhiều tuyến phố như Nguyễn Trường Tộ, Đặng Dung, vỉa hè trước cửa bị chiếm dụng trở thành nơi cọ rửa xoong nồi, vật dụng phục vụ việc bán hàng…

Hà Nội: Nhức nhối tình trạng chiếm dụng hè phố ở 3 phường thí điểm kiểu mẫu - Ảnh 2.

2 dãy bàn ghế chiếm dụng vỉa hè ở địa chỉ 14 Lý Thường Kiệt

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trao đổi với Thanh Niên sáng 20.11, một cán bộ Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị P.Cửa Nam cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm, các lực lượng của phường đã tháo dỡ 56 mái che, mái vẩy tái phạm/352 mái che, mái vẩy đã được tháo dỡ trước đó.

Cạnh đó, phường đã kiểm tra, xử lý 66 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Trong đó xử lý 2 bãi xe không phép, 2 trường hợp hàng rong; 10 trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; 40 trường hợp phương tiện để sai quy định…

Vị cán bộ P.Cửa Nam cho biết thêm, thực hiện kế hoạch của thành phố, Ban Chỉ đạo 197 P.Cửa Nam đã xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc điểm địa bàn, phân công nhiệm vụ "rõ người, rõ việc" để triển khai.

Trong đó, giai đoạn 1 (từ 15 - 30.11) các đơn vị liên quan sẽ tập trung điều tra cơ bản toàn diện địa bàn; tổ chức rà soát, kẻ vẽ lại vạch sơn trên các tuyến phố, sắp xếp các điểm tập kết, thu gom rác thải...; đồng thời triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành quy định pháp luật.

Ở giai đoạn 2 (từ 30.11 - 31.12), các đơn vị tổ chức ra quân, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra, xử lý, giải tỏa triệt để các vi phạm còn tồn tại trên địa bàn.

Giai đoạn 3 (từ 1.1 đến 15.2.2026) các đơn vị duy trì công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời tập trung triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, chống tái vi phạm; đảm bảo không để tình trạng vi phạm tiếp tục tái diễn.

Hình ảnh chiếm dụng vỉa hè, lòng đường được ghi nhận vào chiều 19.11

Hà Nội: Nhức nhối tình trạng chiếm dụng hè phố ở 3 phường thí điểm kiểu mẫu - Ảnh 3.
Hà Nội: Nhức nhối tình trạng chiếm dụng hè phố ở 3 phường thí điểm kiểu mẫu - Ảnh 4.

Vỉa hè, lòng đường phố Phạm Sư Mạnh (P.Cửa Nam) bị sử dụng làm điểm đỗ xe, kinh doanh, "đẩy" người đi bộ ra giữa đường

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hà Nội: Nhức nhối tình trạng chiếm dụng hè phố ở 3 phường thí điểm kiểu mẫu - Ảnh 5.

Phố "cà phê" đường tàu đông nghịt du khách nước ngoài đến đi bộ, chụp ảnh, sử dụng dịch vụ ăn uống

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hà Nội: Nhức nhối tình trạng chiếm dụng hè phố ở 3 phường thí điểm kiểu mẫu - Ảnh 6.

Khi không có tàu chạy, đường ray tàu hỏa trở thành địa điểm check-in của nhiều du khách. Trong khi đó, 2 bên đường ray kê kín bàn ghế

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hà Nội: Nhức nhối tình trạng chiếm dụng hè phố ở 3 phường thí điểm kiểu mẫu - Ảnh 7.

Bàn ghế kê kín vỉa hè phố Đặng Dung (P.Ba Đình)

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hà Nội: Nhức nhối tình trạng chiếm dụng hè phố ở 3 phường thí điểm kiểu mẫu - Ảnh 8.
Hà Nội: Nhức nhối tình trạng chiếm dụng hè phố ở 3 phường thí điểm kiểu mẫu - Ảnh 9.

Vỉa hè trước cửa hàng tại phố Nguyễn Trường Tộ, Đặng Dung trở thành nơi tập kết, cọ rửa xoong nồi, đồ đạc

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG


Tin liên quan

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự và văn minh

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự và văn minh

3 phường trung tâm của Hà Nội gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam được chọn thí điểm để xây dựng kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Khi thành công sẽ nhân rộng ra toàn thành phố.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội phường thí điểm kiểu mẫu Văn minh đô thị Trật tự đô thị Chiếm dụng Hè phố cà phê đường tàu Ban Chỉ đạo 197 Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận