Vỉa hè thành hàng quán, bãi đậu xe, người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường

Theo kế hoạch vừa ban hành, Ban Chỉ đạo 197 TP.Hà Nội đã lựa chọn 3 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình để thí điểm xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn.

Xe máy, ô tô đỗ trên vỉa hè phố Lý Thường Kiệt khiến không gian dành cho người đi bộ bị thu hẹp ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ghi nhận của Thanh Niên, hiện tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại địa bàn 3 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình tại khu vực có hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống đang diễn ra rất nhức nhối.

Tại phố Lý Thường Kiệt (P.Cửa Nam), vỉa hè trước các quán ăn được tận dụng để bày bàn ghế cho khách ngồi ăn. Để che mưa, che nắng, nhiều chiếc dù cỡ lớn được dựng lên khiến không gian trở nên lụp xụp.

Trong khi đó, tại phố "cà phê đường tàu" (nằm dọc theo đường ray xe lửa ở các tuyến phố Trần Phú, Phùng Hưng và Lê Duẩn thuộc địa bàn P.Hoàn Kiếm), rất đông du khách nước ngoài tìm đến để trải nghiệm. Riêng bàn ghế được kê cách đường ray khoảng 1 m.

Còn tại P.Ba Đình, nhiều tuyến phố như Nguyễn Trường Tộ, Đặng Dung, vỉa hè trước cửa bị chiếm dụng trở thành nơi cọ rửa xoong nồi, vật dụng phục vụ việc bán hàng…

2 dãy bàn ghế chiếm dụng vỉa hè ở địa chỉ 14 Lý Thường Kiệt ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trao đổi với Thanh Niên sáng 20.11, một cán bộ Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị P.Cửa Nam cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm, các lực lượng của phường đã tháo dỡ 56 mái che, mái vẩy tái phạm/352 mái che, mái vẩy đã được tháo dỡ trước đó.

Cạnh đó, phường đã kiểm tra, xử lý 66 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Trong đó xử lý 2 bãi xe không phép, 2 trường hợp hàng rong; 10 trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; 40 trường hợp phương tiện để sai quy định…

Vị cán bộ P.Cửa Nam cho biết thêm, thực hiện kế hoạch của thành phố, Ban Chỉ đạo 197 P.Cửa Nam đã xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc điểm địa bàn, phân công nhiệm vụ "rõ người, rõ việc" để triển khai.

Trong đó, giai đoạn 1 (từ 15 - 30.11) các đơn vị liên quan sẽ tập trung điều tra cơ bản toàn diện địa bàn; tổ chức rà soát, kẻ vẽ lại vạch sơn trên các tuyến phố, sắp xếp các điểm tập kết, thu gom rác thải...; đồng thời triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành quy định pháp luật.

Ở giai đoạn 2 (từ 30.11 - 31.12), các đơn vị tổ chức ra quân, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra, xử lý, giải tỏa triệt để các vi phạm còn tồn tại trên địa bàn.

Giai đoạn 3 (từ 1.1 đến 15.2.2026) các đơn vị duy trì công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời tập trung triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, chống tái vi phạm; đảm bảo không để tình trạng vi phạm tiếp tục tái diễn.

Hình ảnh chiếm dụng vỉa hè, lòng đường được ghi nhận vào chiều 19.11

Vỉa hè, lòng đường phố Phạm Sư Mạnh (P.Cửa Nam) bị sử dụng làm điểm đỗ xe, kinh doanh, "đẩy" người đi bộ ra giữa đường ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Phố "cà phê" đường tàu đông nghịt du khách nước ngoài đến đi bộ, chụp ảnh, sử dụng dịch vụ ăn uống ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Khi không có tàu chạy, đường ray tàu hỏa trở thành địa điểm check-in của nhiều du khách. Trong khi đó, 2 bên đường ray kê kín bàn ghế ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Bàn ghế kê kín vỉa hè phố Đặng Dung (P.Ba Đình) ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Vỉa hè trước cửa hàng tại phố Nguyễn Trường Tộ, Đặng Dung trở thành nơi tập kết, cọ rửa xoong nồi, đồ đạc ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG



