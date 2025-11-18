Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự và văn minh

Trần Cường
Trần Cường
18/11/2025 20:25 GMT+7

3 phường trung tâm của Hà Nội gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam được chọn thí điểm để xây dựng kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Khi thành công sẽ nhân rộng ra toàn thành phố.

Tại hội nghị "Bàn về thí điểm xây dựng các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị" diễn ra chiều 18.11, thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho rằng việc xây dựng mô hình các phường kiểu mẫu là chủ trương lớn và thể hiện quyết tâm của thành phố trong công tác chỉnh trang bộ mặt đô thị.

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự và văn minh - Ảnh 1.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội, phát biểu tại hội nghị

ẢNH: N.B

Thiếu tướng Dương Đức Hải cho hay, thí điểm thành công sẽ là tiền đề để nhân rộng ra toàn thành phố và góp phần từng bước xây dựng diện mạo Hà Nội "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Hiện đại" đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội.

Theo kế hoạch, thí điểm sẽ chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1: "Tổ chức điều tra cơ bản, tuyên truyền, sắp xếp" sẽ bắt đầu từ 15 - 30.11. Giai đoạn này, các đơn vị tập trung điều tra cơ bản toàn diện địa bàn; tổ chức rà soát, kẻ vẽ lại vạch sơn trên các tuyến phố, sắp xếp các điểm tập kết, thu gom rác thải…

Giai đoạn 2: "Tổng kiểm tra xử lý, giải tỏa vi phạm" sẽ bắt đầu từ 30.11 - 31.12. Các đơn vị ra quân, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra, xử lý, giải tỏa triệt để các vi phạm còn tồn tại trên địa bàn quản lý.

Giai đoạn 3: "Duy trì, phòng ngừa, chống tái vi phạm", bắt đầu từ 1.1. - 15.2.2026. Các đơn vị duy trì công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Đồng thời, tập trung tổ chức triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, chống tái vi phạm; đảm bảo không để tình trạng vi phạm tiếp tục tái diễn trên địa bàn quản lý.

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự và văn minh - Ảnh 3.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

ẢNH: N.B

Công an Hà Nội cho hay, 3 phường được chọn đều nằm tại khu vực trung tâm, tập trung nhiều cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, có lưu lượng giao thông lớn và hoạt động thương mại - dịch vụ sôi động. Do đó, nhiệm vụ xây dựng phường kiểu mẫu là thách thức lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành liên quan.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành và lãnh đạo các phường đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, từ phương pháp tổ chức, huy động nguồn lực đến giải pháp duy trì kỷ cương trật tự. Các ý kiến đều thống nhất cần triển khai quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng phường kiểu mẫu theo đúng lộ trình đề ra.

Kết luận hội nghị, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, yêu cầu huy động tối đa nguồn lực triển khai. Đồng thời, phải bám sát tiêu chí, lộ trình cũng như bảo đảm tính văn minh - thuyết phục - gần dân, trọng dân trong tuyên truyền, xử lý và chú trọng duy trì bền vững, kiên quyết chống tái vi phạm.

