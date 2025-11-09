Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

54 dự án được thí điểm làm dự án nhà ở thương mại

Đình Sơn
Đình Sơn
09/11/2025 16:14 GMT+7

54 dự án có diện tích hơn 5,6 triệu m2, trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là 212.812,1 m2 sẽ được thí điểm làm nhà ở thương mại trong thời hạn 5 năm.

UBND TP.HCM vừa có thông báo chấp thuận cho 54 khu đất được thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại. Các khu đất này không phải 100% đất ở mà bao gồm cả đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp.

Trong đó, khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (trước sắp xếp) chiếm phần lớn với 48 dự án, khu vực TP.HCM (trước sắp xếp) chỉ có 6 dự án.

Thông báo này là căn cứ để các doanh nghiệp bất động sản và các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết số 171/2024 của Quốc hội, Nghị định số 75/2025 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

54 dự án được thí điểm làm dự án nhà ở thương mại- Ảnh 1.

TP.HCM thông qua danh sách 54 dự án được thí điểm làm nhà ở thương mại trong đợt này

Trước đó, HĐND TP.HCM đã chấp thuận thông qua danh mục 54/74 khu đất thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất (trong đó bao gồm cả đất nông nghiệp).

Nghị quyết số 171/2024/QH15 cho thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất được làm nhà ở thương mại.

Thay vì phải có hoặc nhận chuyển nhượng 100% đất ở như luật hiện hành, nghị quyết của Quốc hội cho phép tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện dự án thí điểm được nhận chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với một, một số hoặc các loại đất sau đây để thực hiện dự án thí điểm (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, đất ở và đất khác).

Tuy nhiên phải kèm điều kiện khu đất phù hợp quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Riêng danh mục 20/74 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm chưa đảm bảo tính pháp lý, UBND TP.HCM chỉ đạo rà soát lại, xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung trình đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Việc Quốc hội thí điểm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trên được kỳ vọng sẽ giúp tăng thêm nguồn cung, hạ giá bất động sản.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã phát đi thông báo về việc đăng ký thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội. Đây là lần thứ 2 thành phố ra thông báo cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia đăng ký dự án thí điểm.

Tin liên quan

Tiền sử dụng đất bổ sung xuống còn 3,6%/năm

Tiền sử dụng đất bổ sung xuống còn 3,6%/năm

Chính phủ ban hành Nghị định số 291/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2024 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và Nghị định số 104/2024 quy định về quỹ phát triển đất có hiệu lực từ ngày 6.11.

Khám phá thêm chủ đề

nhà ở thương mại Bất động sản đất nông nghiệp địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận