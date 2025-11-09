54 dự án được thí điểm làm dự án nhà ở thương mại

UBND TP.HCM vừa có thông báo chấp thuận cho 54 khu đất được thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại. Các khu đất này không phải 100% đất ở mà bao gồm cả đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp.

Trong đó, khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (trước sắp xếp) chiếm phần lớn với 48 dự án, khu vực TP.HCM (trước sắp xếp) chỉ có 6 dự án.

Thông báo này là căn cứ để các doanh nghiệp bất động sản và các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết số 171/2024 của Quốc hội, Nghị định số 75/2025 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

TP.HCM thông qua danh sách 54 dự án được thí điểm làm nhà ở thương mại trong đợt này

Trước đó, HĐND TP.HCM đã chấp thuận thông qua danh mục 54/74 khu đất thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất (trong đó bao gồm cả đất nông nghiệp).

Nghị quyết số 171/2024/QH15 cho thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất được làm nhà ở thương mại.

Thay vì phải có hoặc nhận chuyển nhượng 100% đất ở như luật hiện hành, nghị quyết của Quốc hội cho phép tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện dự án thí điểm được nhận chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với một, một số hoặc các loại đất sau đây để thực hiện dự án thí điểm (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, đất ở và đất khác).

Tuy nhiên phải kèm điều kiện khu đất phù hợp quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Riêng danh mục 20/74 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm chưa đảm bảo tính pháp lý, UBND TP.HCM chỉ đạo rà soát lại, xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung trình đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Việc Quốc hội thí điểm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trên được kỳ vọng sẽ giúp tăng thêm nguồn cung, hạ giá bất động sản.