Đề xuất quyền hạn 'đặc thù' cho Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự án nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án quan trọng phát triển thủ đô.

Dự thảo do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Thẩm quyền "đặc thù" thay cho Quốc hội

Dự thảo nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù về thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư cho TP.Hà Nội; nhằm tăng cường sự phân cấp, phân quyền, tạo tiền đề để các dự án quan trọng, cấp bách của thủ đô được triển khai kịp thời.

Theo đó, HĐND TP.Hà Nội được quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công và dự án PPP thuộc nhóm quan trọng quốc gia hoặc trọng điểm của thủ đô, thay cho thẩm quyền của Quốc hội theo luật chung.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội được chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư theo quy định của luật Đầu tư thuộc trường hợp cần thực hiện ngay theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền của Đảng, dự án thuộc nhóm thu hút nhà đầu tư chiến lược, thay thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, trừ một số lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm (năng lượng hạt nhân, viễn thông có hạ tầng mạng, báo chí - xuất bản, trồng rừng, casino, đặt cược, trò chơi có thưởng).

HĐND TP.Hà Nội ban hành quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư áp dụng đối với các dự án nêu trên, bảo đảm thống nhất và minh bạch trong thực hiện.

Trường hợp dự án cần áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt khác với quy định hiện hành, UBND TP.Hà Nội phải báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ và HĐND TP.Hà Nội xem xét, thông qua; trên cơ sở đó, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, chấp thuận trước khi cơ quan của thành phố quyết định.

Bộ Tài chính cho hay, các quy định trên sẽ tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho thủ đô trong quản lý đầu tư phát triển; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các dự án quan trọng, giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí xã hội.

Đồng thời vẫn bảo đảm cơ chế đặc thù được kiểm soát chặt chẽ thông qua vai trò của HĐND, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các đề xuất mang tính đặc thù nhằm thực hiện dự án quan trọng phát triển thủ đô ẢNH: T.N

Bồi thường đất tối đa 5 lần so với quy định

Dự thảo nghị quyết còn quy định nhiều chính sách đặc thù nhằm tạo cơ chế linh hoạt, chủ động cho UBND TP.Hà Nội trong lập dư án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và triển khai dự án trọng điểm.

Trong đó, UBND TP.Hà Nội được sử dụng ngân sách để lập dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư, khi có quy hoạch chi tiết và chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy.

Dự thảo bổ sung các trường hợp thu hồi đất ngoài các trường hợp theo quy định tại điều 79 luật Đất đai để thực hiện các dự án quan trọng, vì lợi ích quốc gia, công cộng cần triển khai ngay theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Đáng chú ý, HĐND TP.Hà Nội được sử dụng ngân sách thành phố để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất với mức hỗ trợ trợ tối thiếu bằng 3 lần nhưng không quá 5 lần so với quy định để triển khai các dự án trên địa bàn theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố hoặc Ban Thường vụ Thành ủy.

Đối với các dự án khác giao HĐND thành phố quyết định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng phải cao hơng mức quy định.

Bộ Tài chính cho hay, quy định này nhằm bảo đảm sự công bằng, lợi ích của các tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất, giúp giảm những bức xúc, khiếu kiện ảnh hưởng phức tạp trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.