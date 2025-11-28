Tân Chủ tịch Hà Nội: Tập trung xử lý các vấn đề cấp bách của thủ đô

Chiều 28.11, phát biểu sau khi được HĐND TP.Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó bí thư Thành ủy Vũ Đại Thắng bày tỏ sự xúc động, tự hào và nhận thức sâu sắc rằng, đây là một vinh dự, đồng thời là nhiệm vụ chính trị vô cùng lớn lao trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng bộ, nhân dân thành phố.

Tân Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng ẢNH: NGUYỄN HỢP

Hành động "rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả"

Theo ông Thắng, Hà Nội - thủ đô của cả nước với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, luôn là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Vì vậy, là người sinh ra, lớn lên tại TP.Hải Phòng, ông Thắng mong muốn được học tập, làm việc tại thủ đô Hà Nội.

"Tôi đã gắn bó với thủ đô từ khi học đại học và công tác tại Bộ KH-ĐT (cũ) cho đến khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng phân công, điều động đi các địa phương Hà Nam (cũ), Quảng Bình và Quảng Ninh để bồi dưỡng rèn luyện", ông Thắng nói.

Xác định rõ trách nhiệm của người trực tiếp tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn thủ đô, tân Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết sẽ cùng tập thể UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với tinh thần kỷ cương, liêm chính, hiệu quả, bảo đảm minh bạch trong mọi khâu.

Đồng thời, nâng cao hiệu năng, hiệu lực quản lý, hành động quyết liệt, nhất quán theo phương châm "rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả", lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.

Trong thời gian tới, ông Thắng cho biết, UBND thành phố sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2025, tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng "xanh - số - sáng tạo và bền vững"; thúc đẩy kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp văn hóa dịch vụ chất lượng cao; phấn đấu mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 11% trở nên, tạo nền tảng vững chắc cho cả nhiệm kỳ mới.

"Nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm soát quyền lực; tiếp tục đơn giản thủ tục hành chính…", ông Thắng cho biết thêm.

Tổ chức lại không gian đô thị

Cạnh đó, tân Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết sẽ tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm; hạ tầng đi trước một bước, coi hạ tầng là xương sống để dẫn dắt quy hoạch và phát triển.

Tập trung chỉ đạo xử lý những vấn đề lớn, cấp bách đang đặt ra với thủ đô, nhất là về phát triển hạ tầng giao thông, chống ùn tắc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải quyết tình trạng ngập úng đô thị, chỉnh trang phát triển đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

Giữ gìn văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch văn minh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hiện, anh hùng sáng tạo của Thăng Long - Hà Nội, bảo đảm an sinh xã hội được đặt song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

"Trên cương vị công tác mới được giao, tôi xin cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Thành ủy và sự giám sát của HĐND thành phố.

Thực hiện trách nhiệm nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; minh bạch, liêm chính, đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; gần dân, trọng dân, lắng nghe dân; lấy đời sống và mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định", ông Thắng nói.