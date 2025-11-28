Ông Vũ Đại Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

Chiều nay 28.11, tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND TP.Hà Nội có mặt đã biểu quyết tán thành bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tân Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng ẢNH: HỮU THẮNG

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung (vì lý do sức khỏe và theo nguyện vọng cá nhân).

Trước đó, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc công tác cán bộ.

Theo quyết định, Bộ Chính trị đã điều động, chỉ định ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội; giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Như vậy, bộ máy lãnh đạo UBND TP.Hà Nội hiện có Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đức Thắng và 5 phó chủ tịch UBND thành phố, gồm: ông Dương Đức Tuấn, ông Nguyễn Mạnh Quyền, ông Nguyễn Xuân Lưu, bà Vũ Thu Hà và ông Trương Việt Dũng.

Ông Vũ Đại Thắng sinh ngày 4.10.1975; quê quán: Hà Nội, nơi sinh: TP.Hải Phòng. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ quan hệ quốc tế, cử nhân kinh tế đối ngoại, cử nhân luật.

Về quá trình công tác, từ tháng 4.2008 đến tháng 3.2014, ông Vũ Đại Thắng lần lượt giữ các chức vụ: chuyên viên Phòng Tổng hợp - Vụ Kinh tế đối ngoại; chuyên viên, Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ; Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ KH-ĐT cũ).

Từ 4.2014 - 3.2018, ông Thắng là Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam (cũ); Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII (từ 1.2016).

Từ 3.2018 - 7.2020, ông Thắng giữ chức Thứ trưởng Bộ KH-ĐT cũ. Tháng 8.2020 - 1.2021, ông Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Tháng 7.2021, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ 25.10.2024 - 2.2025, ông Thắng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ 2.2025 - 4.2025, ông Thắng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Từ 9.4.2025, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 26.9.2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Vũ Đại Thắng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.