Ông Vũ Đại Thắng làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 28.11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định do Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố, ông Vũ Đại Thắng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng tân Phó bí thư Thành ủy Vũ Đại Thắng ẢNH: HỮU THẮNG

Ông Vũ Đại Thắng sinh ngày 4.11.1975; quê quán: Hà Nội. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ quan hệ quốc tế, cử nhân kinh tế đối ngoại, cử nhân luật.

Về quá trình công tác, từ tháng 4.2008 đến tháng 3.2014, ông Vũ Đại Thắng lần lượt giữ các chức vụ: chuyên viên Phòng Tổng hợp - Vụ Kinh tế đối ngoại; chuyên viên, Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ; Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ KH-ĐT cũ).

Từ 4.2014 - 3.2018, ông Thắng là Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam (cũ); Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII (từ 1.2016).

Từ 3.2018 - 7.2020, ông Thắng giữ chức Thứ trưởng Bộ KH-ĐT cũ. Tháng 8.2020 - 1.2021, ông Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; tháng 7.2021 được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ 25.10.2024 - 2.2025, ông Thắng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ 2.2025 - 4.2025, ông Thắng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ngày 9.4.2025, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 26.9.2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Vũ Đại Thắng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.