Tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội cam kết nỗ lực cống hiến hết mình

Chiều 10.11, phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị đối với phẩm chất, năng lực, uy tín và thành tích thực tiễn của ông Nguyễn Đức Trung.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị ẢNH: HỮU THẮNG

Việc này cũng thể hiện quyết tâm của Trung ương trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thủ đô gắn với việc thực hiện chủ trương bố trí chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố không là người địa phương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng tân Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Trung sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống của thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo.

Tiếp tục đổi mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát huy những thành quả mà Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cán bộ tiền nhiệm đã đạt được, cùng Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng và phát triển Hà Nội xứng đáng với vị thế thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm kinh tế, chính trị; trung tâm phát triển, tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung phát biểu tại hội nghị ẢNH: HỮU THẮNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, được về công tác tại Đảng bộ TP.Hà Nội là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là trách nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô.

"Để xứng đáng với niềm tin đó, tôi sẽ dành toàn bộ tâm huyết, trí tuệ và sức lực của mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng rèn luyện giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, liêm chính trong đạo đức công vụ, tận tâm tận lực biến áp lực thành động lực sâu sát cơ sở, gần gũi, tôn trọng nhân dân, lắng nghe và cầu thị học hỏi", ông Trung nói.

Ông Trung cho biết sẽ nguyện toàn tâm, toàn ý, nỗ lực cống hiến hết mình, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân và của thủ đô lên trên hết, trước hết.

"Tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy, đứng đầu là Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, hành động quyết liệt, hiệu quả như Bí thư Thành ủy đã khẳng định: không có một thành công nào đến từ một cá nhân đơn lẻ; chỉ có đoàn kết, thống nhất hành động, cống hiến mới tạo nên kỳ tích. Đó là lời nhắc nhở sâu sắc, định hướng cho mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thành phố", ông Trung bày tỏ.