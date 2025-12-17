Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ trưởng Lương Tam Quang dự hội nghị tổng kết công tác 2025 của Công an TP.HCM

Diệu Mi
Diệu Mi
17/12/2025 23:22 GMT+7

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai công tác năm 2026 của Công an TP.HCM chiều 17.12.

Cùng dự hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026 của Công an TP.HCM còn có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành...

Bộ trưởng Lương Tam Quang dự hội nghị tổng kết công tác 2025 của Công an TP.HCM - Ảnh 1.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

ẢNH: BCA

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, năm 2025, Công an TP.HCM đã nêu cao tinh thần chủ động, đổi mới, quyết liệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự ở địa phương.

Công an TP.HCM đã làm tốt các chức năng tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tham mưu, đồng hành, hỗ trợ hệ thống chính trị trong triển khai thủ tục hành chính, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng tiếp tục phát huy vai trò thường trực tham mưu triển khai Đề án 06 của Chính phủ, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chính quyền số, công dân số, đô thị thông minh của TP.HCM; quyết liệt triển khai các giải pháp giảm tai nạn giao thông, kéo giảm các vụ cháy so với năm 2024.

Bộ trưởng Lương Tam Quang dự hội nghị tổng kết công tác 2025 của Công an TP.HCM - Ảnh 2.

Các tập thể, cá nhân được nhận Huân chương Chiến công của Chủ tịch nước

ẢNH: BCA

Cạnh đó, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt kết quả tích cực; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, bảo đảm hậu cần - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu. Công an TP.HCM đã phát huy hiệu quả mô hình Công an địa phương hai cấp đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị hiện đại của TP.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng những thành tích, kết quả mà cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và người dân TP.HCM đã chung sức đồng lòng nỗ lực cố gắng phấn đấu đạt được trong năm 2025. Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong kết quả của TP.HCM có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an TP.HCM.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị, trong năm 2026, Công an TP.HCM tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá vào một số công tác trọng tâm, phấn đấu vươn lên đi đầu, dẫn dắt trở thành điểm sáng của công an cả nước; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm với lộ trình cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII; quyết liệt triển khai hiệu quả, tạo ra hình mẫu điển hình để lan tỏa, nhân rộng trong cả nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang dự hội nghị tổng kết công tác 2025 của Công an TP.HCM - Ảnh 3.

Đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

ẢNH: BCA

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Công an TP.HCM tiếp tục giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, góp phần xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực Đông Nam Á, phát triển đô thị thông minh, hiện đại, bền vững.

Bộ trưởng Bộ Công an lưu ý, Công an TP.HCM tổ chức thực hiện nghiêm túc, sâu rộng phong trào thi đua "Ba nhất": "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Tại hội nghị, 5 tập thể và 15 cá nhân thuộc Công an TP.HCM đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng; 33 tập thể được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2025.

