Công an TP.HCM triệt phá vụ vận chuyển 650 tấn khoáng sản lậu ra nước ngoài

Ngày 17.12, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 650 tấn khoáng sản ra nước ngoài.

Bước đầu, cơ quan điều tra khởi tố nhiều bị can và tiếp tục mở rộng điều tra đối với các doanh nghiệp có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Một số đối tượng liên quan trong vụ án ẢNH: CACC

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra hồ sơ, thủ tục đối với 2 tờ khai hải quan do Công ty TNHH TMDV xuất nhập khẩu Đại Phát Đồng Nai đăng ký để xuất khẩu 23 container hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Khai báo gian dối về tên, chủng loại

Lô hàng trên được doanh nghiệp khai báo “xỉ đa kim… thu gom trong quá trình luyện kim”. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, lấy mẫu giám định và xác minh thực tế, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa xuất khẩu có dấu hiệu khai báo gian dối về tên, chủng loại, không phù hợp với nội dung khai báo hải quan.

Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định hàng hóa trong các container chứa chủ yếu là đồng có hàm lượng kim loại cao, không phải phế liệu như khai báo. Vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để thụ lý, xác minh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định đây là hoạt động có tổ chức, phân công vai trò chặt chẽ, do Nguyễn Nguyên Lý giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ đường dây tổ chức xuất khẩu trái phép 23 container hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Lý nhận “đơn hàng” từ đối tượng người Trung Quốc thông qua nền tảng WeChat, sau đó điều phối các khâu từ thuê container, đặt tàu vận chuyển, tổ chức đóng hàng, đến sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để thực hiện thủ tục hải quan.

Các đối tượng còn lại được phân công: nắm chính sách pháp luật, trực tiếp tổ chức khai báo hải quan, làm việc tại cảng, phối hợp kiểm hóa, giám định, thành lập và quản lý các pháp nhân “ma”, điều phối dòng tiền, đứng tên đại diện pháp luật để ký hồ sơ, chuyển tiền hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa...

Ngoài ra, nhóm này còn mua hóa đơn giá trị gia tăng, lập khống nhiều hợp đồng. Việc khai báo hàng hóa có hàm lượng kim loại cao thành “xỉ đa kim” nhằm đánh tráo bản chất hàng hóa, biến sản phẩm khoáng sản có giá trị lớn thành chất thải, từ đó né tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý để đưa tài nguyên ra nước ngoài.

Hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với công tác quản lý, gây thất thoát tài nguyên, khoáng sản quốc gia và trật tự quản lý kinh tế.

Cơ quan chức năng kiểm tra lô hàng ẢNH: CACC

Mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Kết quả giám định xác định tổng khối lượng khoáng sản trong vụ án là hơn 650 tấn. Trong đó, hàm lượng đồng trung bình 26,25%, sắt 37,35%, lưu huỳnh 35,69%, ước tính số tiền lên đến nhiều tỉ đồng.

Từ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra xác định hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung làm rõ đối tượng người Trung Quốc đặt hàng và tiêu thụ hàng hóa. Đồng thời truy xét nguồn gốc của số hàng hóa trong 23 container, nhằm xác định có hay không hành vi khai thác, thu gom khoáng sản trái phép trong nội địa; làm rõ vai trò của các doanh nghiệp phát hành hóa đơn và các đối tượng môi giới mua bán hóa đơn.

Công an cũng mở rộng rà soát các lô hàng, tờ khai và doanh nghiệp có dấu hiệu tương tự để đấu tranh triệt để các đường dây khai thác, hợp thức hóa và xuất khẩu trái phép tài nguyên, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và bảo vệ lợi ích kinh tế của Nhà nước.