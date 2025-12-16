Ngày 16.12, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố thêm tội danh đối với Nguyễn Nam Đại Thuận, bị can đã sát hại 3 người, khiến 1 người bị thương trong một gia đình ở Đắk Lắk.

Trước đó, Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú P.Ea Kao, Đắk Lắk; thuộc TP.Buôn Ma Thuột cũ) đã bị khởi tố tội giết người, cướp tài sản.

Nguyễn Nam Đại Thuận, bị can sát hại 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Theo Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, ngày 13.9, Thuận sử dụng dao bầu xông vào nhà bà T.T.D (P.Thành Nhất) sát hại 3 người tử vong và khiến 1 người bị thương.

Sau đó, Thuận cướp một điện thoại di động và 6 triệu đồng rồi bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Thuận dùng dao khống chế, cướp xe máy và 2 điện thoại di động của bà L.T.L.C (trú P.Buôn Ma Thuột).

Qua điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định bị can Thuận sử dụng dao thuộc danh mục dao có tính sát thương cao để xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác là hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đủ yếu tố cấu thành tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trên cơ sở đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Nam Đại Thuận về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Vụ 3 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Khởi tố thêm tội danh

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 2 giờ ngày 13.9, Nguyễn Nam Đại Thuận đã sát hại 3 người trong một gia đình ở P.Thành Nhất rồi bỏ trốn. T.T.P may mắn được T.C.K (hàng xóm) mở cửa cứu giúp, thoát nạn.

Ngày 13.9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ở P.Ea Kao, thuộc TP.Buôn Ma Thuột cũ) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.