Bắt tạm giam 8 bị can mua bán người

Ngày 21.10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, tháng 9, lực lượng chức năng đã triệt phá một đường dây mua bán người hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 8 người gồm: Trần Thị Phương (41 tuổi), Nguyễn Văn Quốc (33 tuổi), Huỳnh Văn Kiệm (33 tuổi), Võ Bá Ý (30 tuổi), Ngô Bảo Hưng (29 tuổi), Trần Trọng Đại (40 tuổi, cùng ở Đắk Lắk); Lê Thị Mỹ Nương (28 tuổi, ở Gia Lai) và Châu Kim Trúc (39 tuổi, ở TP.HCM).

Khởi tố nhóm mua bán người dưới 16 tuổi, núp bóng các cơ sở kinh doanh giải trí ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Qua điều tra, nhóm này đã dụ dỗ 3 thiếu nữ (trong đó có 1 người dưới 16 tuổi và 2 người dưới 14 tuổi) đi làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke. Khi các nạn nhân không chịu tiếp khách, nhóm tội phạm đã mua bán, trao đổi nạn nhân giữa các cơ sở karaoke ở Đắk Lắk, Gia Lai và TP.HCM với giá từ 20 - 30 triệu đồng/người.

Nhóm mua bán người thường sử dụng thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, đăng tải thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" bằng các tài khoản "ảo", nhắm đến nữ tuổi vị thành niên, thiếu kinh nghiệm sống, thiếu sự quản lý của gia đình và nhà trường.

Sau khi tiếp cận nạn nhân, nhóm mua bán người thường cho vay tiền hoặc hỗ trợ tài chính ban đầu, rồi ép buộc nạn nhân làm việc để trả nợ, kiểm soát tài chính, cô lập khỏi gia đình, bạn bè. Trường hợp nạn nhân chống cự, các nghi phạm đe dọa, hành hung hoặc giam giữ tại khu vực biệt lập, không cho liên lạc với bên ngoài.