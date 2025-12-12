Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Công an tỉnh Đắk Lắk tổng lực ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Hữu Tú
Hữu Tú
12/12/2025 17:23 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương trước các sự kiện lớn và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ngày 12.12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Công an tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm - Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh các đơn vị, công an xã, phường đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo thiếu tướng Phan Thanh Tám, các đơn vị cần tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình mưa lũ để phối hợp triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong mọi tình huống.

Đồng thời, triển khai thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, không nhà ở, bị mất nhà, thiệt hại do thiên tai, bão lụt để sớm ổn định cuộc sống.

Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm - Ảnh 2.

Công an tỉnh Đắk Lắk ra quân trấn áp tội phạm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua lập nhiều thành tích chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tại các địa phương.

Xem thêm bình luận