Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ người cha xích chân 2 con nhỏ

Hữu Tú
Hữu Tú
11/12/2025 19:56 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục kiểm tra, xác minh vụ việc người cha xích chân 2 con nhỏ trong nhà với bộ dạng nhếch nhác, bị bỏ đói.

Ngày 11.12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo ban đầu của Công an xã Ea Ktur về vụ việc người cha xích chân 2 con nhỏ trong nhà để đi làm.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng Công an xã Ea Ktur xác định 2 cháu gái là H.H.N.N (11 tuổi) và H.L.N.N (8 tuổi); người cha là N.T.Đ (34 tuổi).

Công an thông tin vụ người cha xích chân 2 con nhỏ - Ảnh 1.

Người cha xích chân 2 con nhỏ để... đi làm

ẢNH: T.X

Năm 2019, mẹ của 2 cháu đã tử vong do gặp tai nạn, anh Đ. làm nhiều công việc khác nhau. Năm 2022, anh Đ. chuyển từ xã Dray Bhăng về xã Ea Ktur để tiện làm việc.

Cuối tháng 7.2025, anh Đ. làm nghề giao hàng nhanh từ sáng đến tối nên ít có thời gian chăm sóc cho 2 con nhỏ. Mỗi ngày, anh Đ. chỉ cho con ăn uống vào buổi tối.

Đáng chú ý, có thời điểm đi làm nhiều ngày liền thì anh Đ. mua đồ ăn để các cháu ở nhà tự nấu nướng. Từ đó, các cháu không được ăn uống đầy đủ, bị bỏ đói nên dẫn đến có hành vi ăn cắp đồ ăn, thức uống của người dân tại khu vực.

Không muốn con tiếp tục có hành vi xấu, anh Đ. đã trói chân 2 cháu nhỏ bằng dây xích kim loại dài khoảng 3 m cùng ổ khóa. Anh Đ. cố định một đầu xích vào một chân của các cháu rồi dùng ổ khóa để khóa lại, đầu dây xích còn lại được cố định vào khung giường trên nền phòng ngủ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra, xác minh vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an lên tiếng vụ nghi ngờ 'người đàn ông 46 tuổi bắt cóc bạn 14 tuổi'

Công an lên tiếng vụ nghi ngờ 'người đàn ông 46 tuổi bắt cóc bạn 14 tuổi'

Công an xã Trần Văn Thời (Cà Mau) xác định vụ việc bị cho là bắt cóc thực chất do hiểu lầm khi người đàn ông 46 tuổi đến nhà rủ bạn 14 tuổi quen qua mạng đi chơi. Đồng thời, công an cũng đưa ra lời cảnh báo về việc quen bạn qua mạng xã hội và cung cấp thông tin cá nhân.

xích chân công an bỏ đói xã EA Ktur Đắk Lắk
