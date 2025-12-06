Đắk Lắk: Hai mẹ con tử vong trong lúc đi hái cà phê

Ngày 6.12, một lãnh đạo UBND xã Krông Ana, Đắk Lắk (thuộc H.Krông Ana cũ) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai mẹ con tử vong thương tâm.

Vị lãnh đạo thông tin, trong lúc đi lên rẫy để hái cà phê, hai mẹ con bất ngờ bị rơi xuống ruộng, đuối nước và tử vong sau đó.

Gặp nạn trên đường đi hái cà phê, hai mẹ con đuối nước, tử vong ẢNH: T.X

Theo thông tin ban đầu, ngày 5.12, bà T.T.T. (39 tuổi, ở xã Krông Ana) dùng xe máy chở con gái là H.T.A.V. (6 tuổi) vào khu vực rẫy trên địa bàn để hái cà phê. Khi di chuyển trên đường nội đồng, bà T. và con gái rơi xuống ruộng, mất tích.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân và lực lượng chức năng đã nhanh chóng ứng cứu, tìm kiếm hai mẹ con bà T.. Tuy nhiên, do mực nước dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm hai mẹ con gặp rất nhiều khó khăn.

Đến tối 5.12, lực lượng chức năng và người dân lần lượt tìm thấy thi thể bà T. và con gái, bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau, mất mát to lớn này.