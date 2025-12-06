Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đắk Lắk: Hai mẹ con tử vong trong lúc đi hái cà phê

Hữu Tú
Hữu Tú
06/12/2025 11:41 GMT+7

Trong lúc lái xe máy đi hái cà phê, hai mẹ con ở Đắk Lắk bất ngờ rơi xuống ruộng, mất tích và tử vong sau đó.

Ngày 6.12, một lãnh đạo UBND xã Krông Ana, Đắk Lắk (thuộc H.Krông Ana cũ) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai mẹ con tử vong thương tâm.

Vị lãnh đạo thông tin, trong lúc đi lên rẫy để hái cà phê, hai mẹ con bất ngờ bị rơi xuống ruộng, đuối nước và tử vong sau đó.

Đắk Lắk: Hai mẹ con tử vong trong lúc đi hái cà phê- Ảnh 1.

Gặp nạn trên đường đi hái cà phê, hai mẹ con đuối nước, tử vong

ẢNH: T.X

Theo thông tin ban đầu, ngày 5.12, bà T.T.T. (39 tuổi, ở xã Krông Ana) dùng xe máy chở con gái là H.T.A.V. (6 tuổi) vào khu vực rẫy trên địa bàn để hái cà phê. Khi di chuyển trên đường nội đồng, bà T. và con gái rơi xuống ruộng, mất tích.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân và lực lượng chức năng đã nhanh chóng ứng cứu, tìm kiếm hai mẹ con bà T.. Tuy nhiên, do mực nước dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm hai mẹ con gặp rất nhiều khó khăn.

Đến tối 5.12, lực lượng chức năng và người dân lần lượt tìm thấy thi thể bà T. và con gái, bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau, mất mát to lớn này.

Tin liên quan

TP.HCM: Báo cáo ban đầu vụ cháy quán ăn làm 4 người tử vong

TP.HCM: Báo cáo ban đầu vụ cháy quán ăn làm 4 người tử vong

Cơ quan chức năng TP.HCM có báo cáo ban đầu vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) làm 4 người tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong Đuối nước Đắk Lắk mất tích
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận