Bắt nghi phạm chém người vì nghi nạn nhân thích bạn gái mình

Ngày 25.11, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bàn giao Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý một trường hợp dùng dao gây thương tích người khác ở Tây Ninh rồi chạy sang Đồng Tháp lẩn trốn.

Huỳnh Văn Tạo tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Theo thông tin ban đầu, tối 24.11, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo từ Công an tỉnh Tây Ninh về việc phối hợp bắt giữ Huỳnh Văn Tạo (35 tuổi, P.Rạch Giá, An Giang đang tạm trú ở P.Thới Sơn, Đồng Tháp) về hành vi dùng dao gây thương tích cho người khác, đang trên đường lẩn trốn từ Tây Ninh về Đồng Tháp; đồng thời thông báo các đơn vị nghiệp vụ triển khai phương án chốt chặn, truy tìm nghi phạm.

Đến 21 giờ 45 phút ngày 24.11, Công an P.Trung An (Đồng Tháp) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện nghi phạm điều khiển xe mô tô lưu thông trên đoạn đường thuộc P.Trung An nên bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tạo thừa nhận vào tối 24.11 đã dùng dao gây thương tích cho một thanh niên do nghi ngờ người này có tình cảm với bạn gái của mình tại xã Thủ Thừa, Tây Ninh. Sau gây án, Tạo điều khiển xe mô tô chở bạn gái từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Đồng Tháp thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện Công an P.Trung An (Đồng Tháp) đã bàn giao Tạo và các vật dụng có liên quan cho Công an xã Thủ Thừa (Tây Ninh) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.