Bị bắt sau 8 năm lẩn trốn vì tội mua bán người

Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang đã bắt giữ Chảo Mùi Mủi (40 tuổi, trú xóm Nà Lầu, xã Lý Bôn, Cao Bằng) sau 8 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Mủi là đối tượng bị truy nã về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2012, Chảo Mùi Mủi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Đến tháng 4.2017, khi về thăm gia đình, Mủi đã lợi dụng sự quen biết, đưa ra thông tin gian dối về "việc làm ổn định" để dụ dỗ nhiều phụ nữ tại địa phương. Khi các nạn nhân tin tưởng, Mủi tổ chức đưa họ vượt biên trái phép qua đường mòn sang Trung Quốc, rồi bán cho một phụ nữ bản địa, trong đó có một nạn nhân vừa đủ 14 tuổi.

Đối tượng Chảo Mùi Mủi tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng ẢNH: CÔNG AN TỈNH CAO BẰNG

Tại đây, các nạn nhân bị ép bán dâm và không được tự do đi lại. Một số nạn nhân sau khi may mắn trốn thoát trở về Việt Nam, đã tố giác hành vi phạm tội của Mủi.

Sau khi gây án, Mủi lẩn trốn tại Trung Quốc. Đến ngày 24.9, Công an tỉnh Cao Bằng đã xác lập chuyên án truy bắt.

Đến ngày 18.11, Công an Trung Quốc đã bắt giữ đối tượng và bàn giao cho Công an tỉnh Cao Bằng tại Cửa khẩu Sóc Giang.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.