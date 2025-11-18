Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Khởi tố nhóm bị can vác đao, kiếm tự chế chém người đi đường

Huy Đạt
Huy Đạt
18/11/2025 18:13 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố 7 bị can, bắt tạm giam 2 người trong nhóm vác đao, kiếm tự chế, tuýp sắt phóng xe máy chém người đi đường ở P.Điện Bàn Đông.

Ngày 18.11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Nhật Huy và Nguyễn Tấn Hoàng (cùng 18 tuổi, ở P.Điện Bàn Đông) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2 điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 5 bị can khác với cùng tội danh, gồm T.Q.T. (17 tuổi), L.T.N.H. (17 tuổi), P.V.T. (16 tuổi), P.T.S (16 tuổi), N.T.Q.N. (16 tuổi) nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng làm việc với các thiếu niên liên quan vụ gây rối trật tự công cộng

ẢNH: Đ.X.

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 18.8, Nguyễn Tấn Hoàng và anh trai là Nguyễn Trung Thành bị một nhóm thanh niên chưa rõ lai lịch truy đuổi tại địa bàn P.Điện Bàn Đông. Không bị thương tích, nhưng do bực tức, Hoàng đã gọi điện tập hợp 5 người rủ nhau đi tìm nhóm đã truy đuổi mình để trả thù.

Đến tối cùng ngày, nhóm này tiếp tục gọi thêm bạn bè tập trung tại biển Hà My (TP.Đà Nẵng). T. điều khiển xe chở Hoàng đến khu vực sau chợ Điện Dương lấy 2 cây đao kiếm tự chế và 1 tuýp sắt đã chuẩn bị từ trước rồi quay lại điểm hẹn. Khi đủ 10 người, cả nhóm chạy xe máy thành hàng dọc, lạng lách, nẹt pô, cầm hung khí di chuyển về hướng P.Hội An Đông.

Khi đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Trảng Kèo 1, T. phát hiện P.V.B. (18 tuổi) và T.L.A.D. (17 tuổi) đi xe máy BS 92BA - 077.96, nghĩ đây là nhóm đã truy đuổi mình trước đó nên chỉ đạo đồng bọn ép xe rồi dùng tuýp sắt đánh nhiều lần vào vai, lưng của B. và vùng đầu của D. Cùng lúc, T. dùng súng ná bắn trúng vùng mặt B. khiến cả hai hoảng sợ bỏ chạy.

Sau khi gây án, nhóm thiếu niên quay lại biển Hà My, cất giấu hung khí rồi giải tán. Hiện vụ án đang được Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

