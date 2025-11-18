Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Giai đoạn 2 vụ Shark Thủy cảnh sát sẽ điều tra 4 hành vi lừa đảo

Trần Cường
Trần Cường
18/11/2025 16:13 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã nhận được hơn 3.200 đơn tố cáo Shark Thủy và Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup đã lừa hơn 2.200 tỉ đồng với 4 phương thức khác nhau.

"Đánh bóng" rồi lừa hơn 10.000 người

Trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup (Egroup), Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đề nghị truy tố 29 bị can, trong đó ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn được gọi là Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Egroup, bị đề nghị truy tố 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Giai đoạn 2 vụ Shark Thủy cảnh sát sẽ điều tra 4 hành vi lừa đảo- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy

ẢNH: BỘ CÔNG AN

C03 cáo buộc ông Thủy là người chủ mưu, cầm đầu, đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu khống, quảng cáo để lôi kéo hơn 10.000 nhà đầu tư mua cổ phần và chiếm đoạt tổng số 7.677 tỉ đồng.

Ngoài ra, để "làm đẹp" báo cáo tài chính, ông Thủy đã "bắt tay" với bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc tài chính Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần, để nhờ doanh nghiệp này "chạy" doanh thu ảo cho Egroup lên 2.327 tỉ đồng bằng các hợp đồng mua bán thẻ điện thoại khống.

Theo thỏa thuận, ông Thủy phải trả cho bà Liên tổng cộng 46,5 tỉ đồng. Nhưng do gặp khủng hoảng về tài chính, không có dòng tiền mới của nhà đầu tư nên ông Thủy mới đưa cho bà Liên gần 32 tỉ đồng. Do đó, ông Thủy bị cáo buộc đưa hối lộ và bà Liên bị cáo buộc nhận hối lộ.

Điều tra 4 phương thức lừa đảo

C03 đã có văn bản kiến nghị Sở Tài chính Hà Nội đôn đốc, chấn chỉnh Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp và UBND phường, xã xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra đối với các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn và tăng vốn điều lệ bất thường.

Đối với hành vi huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu và các hình thức liên quan, C03 xác định ngoài huy động vốn bằng hình thức bán cổ phần Egroup, đến nay còn có 1.249 đơn tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức phát hành trái phiếu với số tiền hơn 1.601 tỉ đồng.

Giai đoạn 2 vụ Shark Thủy cảnh sát sẽ điều tra 4 hành vi lừa đảo- Ảnh 2.

Phụ huynh tại TP.HCM kéo đến Apax Phan Xích Long để đòi quyền lợi vào tháng 2.2023

ẢNH: NGỌC LONG

Có 1.102 đơn tố cáo bị lừa thông qua hình thức hợp tác kinh doanh với số tiền hơn 535 tỉ đồng; 309 đơn tố cáo về việc bị lừa qua hình thức hợp đồng tái cấu trúc trung tâm tiếng Anh với số tiền hơn 101 tỉ đồng và 619 đơn tố cáo bị lừa thông qua hình thức thu học phí với số tiền gần 30 tỉ đồng.

Với những đơn tố cáo này, C03 quyết định tách hành vi để tiếp tục điều tra, làm rõ sau.

Các bị can đã khắc phục gần 48 tỉ đồng

Quá trình điều tra, C03 đã rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội và tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.

Trong đó, C03 đã phong tỏa 1 tài khoản của Shark Thủy với tổng số tiền 101 triệu đồng; kê biên tài sản là cổ phần, cổ phiếu liên quan đến ông Thủy cùng các bị can khác với tổng giá trị hơn 127 tỉ đồng (trong đó 118,7 tỉ đồng là cổ phần, 8,7 tỉ đồng là cổ phiếu).

Ngoài ra, quá trình điều tra các bị can và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục tổng cộng gần 48 tỉ đồng. Trong đó, 27/29 bị can nộp gần 12 tỉ đồng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nộp gần 36 tỉ đồng.

C03 cũng có công văn gửi văn phòng đăng ký đất đai 63 tỉnh, thành phố (nay là 34 tỉnh, thành phố) đề nghị dừng làm các thủ tục biến động. Trong đó, 12 bất động sản của Công ty Nhất Trần ở Gia Lai và TP.HCM; 32 bất động sản của Egroup.

Shark Thủy được bà trùm sim thẻ 'bơm' 2.327 tỉ để làm đẹp báo cáo tài chính

Shark Thủy được bà trùm sim thẻ ‘bơm’ 2.327 tỉ để làm đẹp báo cáo tài chính

Theo cáo buộc, từ năm 2016, Egroup không có nhiều hoạt động kinh doanh nên Shark Thủy đã bắt tay với bà trùm sim thẻ ở TP.HCM để 'làm đẹp' báo cáo tài chính, tạo hình ảnh nhằm thu hút nhà đầu tư mua cổ phần.

Cách Shark Thủy chiếm đoạt 7.677 tỉ đồng của nhà đầu tư

