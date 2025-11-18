Cách Shark Thủy chiếm đoạt 7.677 tỉ đồng của nhà đầu tư

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup (Egroup), Công ty CP đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Trong vụ án, C03 đề nghị truy tố 29 bị can ở 3 nhóm tội. Trong đó ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn được gọi là Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Egroup, bị đề nghị truy tố 2 tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Thổi" vốn điều lệ từ 32 tỉ lên 962 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, Egroup thành lập năm 2008, sau 19 lần thay đổi có vốn điều lệ 962 tỉ đồng, do ông Thủy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Tập đoàn này hoạt động theo mô hình hệ sinh thái gồm hơn 20 công ty, trong đó Egroup đóng vai trò chính, là công ty mẹ để huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền vào các công ty trong hệ sinh thái.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy ẢNH: BỘ CÔNG AN

Để trả nợ cho nhà đầu tư, bù khoản kinh doanh thua lỗ và triển khai ý tưởng mở chuỗi giáo dục tiếng Anh, chuỗi trường mầm non, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm hữu cơ, Shark Thủy đã đưa ra chủ trương, chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup.

Do vậy, từ năm 2014 - 2016, Egroup liên tục tăng vốn điều lệ từ 32 tỉ đồng lên 962 tỉ đồng, song phát sinh tiền thực tế, không có dòng tiền qua tài khoản ngân hàng, không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh doanh thu. Chiêu thức chính để tăng vốn là chuyển công nợ lẫn nhau và nộp tiền, chuyển khoản chéo nhau qua tài khoản ngân hàng.

Nhằm hợp thức số vốn điều lệ nâng khống, Shark Thủy cho hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán bằng các hợp đồng góp vốn. Sau đó dùng cách cho vay tiền để rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, bị can Thủy còn chỉ đạo cấp dưới nhờ nhân viên ngân hàng chạy dòng tiền giúp để hợp thức hóa vốn góp.

Sau đó, từ năm 2015 - 2023, ông Thủy chỉ đạo dùng pháp nhân Công ty Egame làm nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh, có uy tín tại Việt Nam về lĩnh vực giáo dục.

Đồng thời, ông Thủy cũng lấy hình ảnh là người nổi tiếng làm đại diện pháp luật, đang mở rộng đầu tư mảng giáo dục và kêu gọi khách hàng đầu tư vào Egroup để được hưởng lãi suất cao.

Lấy tiền người sau để trả cho người trước

Kết luận xác định, dù không có tài sản và năng lực tài chính bảo đảm, ông Thủy vẫn chỉ đạo nhân viên Công ty Anh ngữ Apax, Công ty Phát triển giáo dục Igarten thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non trên toàn quốc nhằm tạo hình ảnh doanh nghiệp đang phát triển mạnh, thu hút sự chú ý của người dân.

C03 xác định bị can Nguyễn Ngọc Thủy giao người xây dựng kế hoạch huy động vốn, quảng cáo, tiếp thị các dự án trường học, đưa ra mức lợi nhuận cam kết 15 - 20%/năm. Trong hợp đồng, ông Thủy cam kết mua lại với giá cao hơn sau một năm và yêu cầu nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông cho mình.

Giai đoạn đầu, nhà đầu tư được trả lãi đúng hạn bằng tiền của người đến sau, khiến họ tiếp tục rót vốn và giới thiệu thêm người thân, bạn bè. Song từ năm 2021 - 2023, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các trung tâm giáo dục đóng cửa, nguồn thu giảm mạnh, lượng nhà đầu tư mới giảm, trong khi nghĩa vụ chi trả ngày càng lớn nên nhóm điều hành kéo dài thời gian thanh toán, trả nhỏ giọt hoặc chuyển nhượng hợp đồng cho người khác để trì hoãn.

C03 cáo buộc ông Thủy đã chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền nhà đầu tư, sau đó chuyển cho bộ phận kế toán quản lý riêng, không đưa vào báo cáo thuế hoặc báo cáo tài chính.

Số tiền được chia thành 2 phần, trong đó 70% dùng để trả gốc, lãi cho các nhà đầu tư cũ. 30% còn lại ông Thủy sử dụng để trả nợ cá nhân hoặc đưa vào các công ty do ông nắm giữ.

C03 xác định trong giai đoạn 2015 - 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã bán vượt vốn điều lệ hơn 206 triệu cổ phần, ký 26.236 hợp đồng với 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng. Số tiền này đã được sử dụng hết và không còn khả năng hoàn trả.