Lan tỏa tinh thần STEM và đổi mới giáo dục tại VN

Đó là lúc vai trò của KDI Education được khẳng định. Đây là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giáo dục STEM tại VN, cung cấp các giải pháp giáo dục toàn diện từ tư vấn triển khai, cung cấp học liệu số, đào tạo giáo viên (GV) đến vận hành giảng dạy.

K HƠI DẬY NĂNG LỰC SÁNG TẠO TỪ "KHÔNG GIAN SÁNG CHẾ"

Sự khác biệt cốt lõi của KDI nằm ở mô hình "Không gian sáng chế" (Innovation Space). Đây không chỉ là một phòng học mà là một môi trường khơi dậy tư duy sáng tạo và năng lực công nghệ cho học sinh (HS) từ lớp 1 đến lớp 12, nơi các em được tự tay thiết kế, chế tạo và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Chương trình của KDI nổi bật nhờ nội dung đa dạng, cập nhật xu hướng toàn cầu: từ trí tuệ nhân tạo (AI), Robotics, thiết kế 3D, khoa học máy tính cho đến kỹ năng sáng chế. Phương pháp giảng dạy sáng tạo, chú trọng thực hành và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của KDI đã biến tri thức hàn lâm thành những dự án cụ thể, sống động.

Không gian sáng chế, môi trường khơi dậy tư duy sáng tạo và năng lực công nghệ mà KDI Education xây dựng Ảnh: BẢO CHÂU

C HƯƠNG TRÌNH ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Chất lượng và tính khoa học của chương trình giáo dục STEM do KDI Education thực hiện đã được Viện Khoa học giáo dục VN (Bộ GD-ĐT) thẩm định. Đây là một bảo chứng vững chắc về mặt học thuật và pháp lý. Thêm vào đó, chương trình cũng được Sở GD-ĐT TP.HCM đánh giá đạt chuẩn sử dụng trong nhà trường phổ thông, khẳng định tính ứng dụng cao.

Đặc biệt, KDI Education là một trong những đơn vị hiếm hoi và tiên phong tại VN nhận được chứng nhận "Accredited Educational Experience" từ tổ chức quốc tế STEM.org (Mỹ). Sự công nhận này không chỉ nâng cao uy tín mà còn đặt KDI ngang hàng với các tổ chức giáo dục STEM tiên tiến trên thế giới.

Tầm vóc của KDI Education còn được thể hiện qua mạng lưới đối tác rộng lớn, minh chứng cho năng lực triển khai vượt trội với sự tham gia của hơn 300.000 HS của khoảng 350 trường học trên toàn quốc. Đơn vị này đang từng bước khẳng định vị thế là một tổ chức giáo dục uy tín, góp phần lan tỏa tinh thần STEM và đổi mới giáo dục tại VN.

C ỘT MỐC QUAN TRỌNG TRONG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STEM

Điểm nhấn khẳng định vị thế và tầm quan trọng chiến lược của KDI Education chính là sự có mặt tại triển lãm của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với chủ đề "Đảng bộ TP.HCM - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", trong 2 ngày 14 - 15.10 vừa qua.

Không gian trưng bày của KDI Education tại triển lãm của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I vừa qua Ảnh: BẢO CHÂU

Triển lãm trưng bày hơn 650 sản phẩm công nghệ, thể hiện tầm nhìn thành phố thông minh trong kỷ nguyên chuyển đổi số. KDI Education là đơn vị duy nhất về giải pháp giáo dục STEM tham dự triển lãm.

Trong khuôn khổ, KDI Education đã vinh dự được đón tiếp các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham quan và tìm hiểu các mô hình khoa học công nghệ - STEM - AI - Robotics do KDI Education trưng bày.

Sự quan tâm đặc biệt của các vị lãnh đạo đối với gian trưng bày của KDI không chỉ là sự công nhận đối với những thành tựu của đơn vị, mà còn là một tín hiệu mạnh mẽ về tầm nhìn của Đảng bộ và chính quyền TP.HCM trong việc đặt giáo dục công nghệ, đặc biệt là STEM và AI vào vị trí ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực và kinh tế số của thành phố.

Sự kiện này là cột mốc quan trọng, nguồn động viên to lớn để KDI Education tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của đơn vị giáo dục VN trong việc kết nối giữa nhà trường và khoa học, mang giáo dục STEM và trí tuệ nhân tạo đến gần hơn với thế hệ trẻ - ươm mầm những công dân số sáng tạo, tự tin và tiên phong, phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước.