Shark Thủy được bà trùm sim thẻ ‘bơm’ 2.327 tỉ để làm đẹp báo cáo tài chính

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup (Egroup), và Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng Công ty CP đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), về tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy ẢNH: BỘ CÔNG AN

26 người làm việc tại Công ty Egame bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần), bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, Shark Thủy đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu khống, quảng cáo để lôi kéo nhà đầu tư mua cổ phần. Qua đó, ông Thủy cùng đồng phạm đã chiếm đoạt 7.677 tỉ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư.

Được "bơm" hơn 2.327 tỉ để làm đẹp báo cáo tài chính

Kết luận điều tra thể hiện, năm 2016, để tạo hình ảnh cho Egroup là công ty có doanh thu lớn, lợi nhuận cao, thu hút các nhà đầu tư, ông Thủy đã đặt vấn đề với bà Liên đang điều hành Công ty Nhất Trần là đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại có doanh thu rất lớn tại TP.HCM, nhờ "chạy" doanh thu "khống" cho Egroup.

Biết doanh thu của Công ty Nhất Trần khoảng 2.000 tỉ đồng/năm, trong khi nhu cầu của ông Thủy chỉ vài trăm tỉ đồng/năm nên ông Thủy đã chỉ đạo ông Phú thỏa thuận với bà Liên. Bà Liên đồng ý giúp với điều kiện phải được trả công.

Cụ thể, phía ông Thủy phải trả chi phí "đối soát" tính bằng 2% số tiền "chạy" doanh thu mỗi năm và phải để ngoài sổ sách kế toán. Ngoài ra, ông Thủy cũng phải trả lại phần lãi mà Egroup nhận được khi tham gia kinh doanh thẻ điện thoại là 0,053 - 0,354% doanh thu, điều này nhằm đảm bảo việc kinh doanh của Công ty Nhất Trần có lãi để thể hiện trên sổ sách kế toán.

Cuối cùng là phía ông Thủy phải trả phí giao dịch ngân hàng 0,03% tính trên số tiền các công ty trong hệ sinh thái của bà Liên chuyển tiền bán hàng cho Egroup.

Theo kết luận, trên thực tế, Egroup không kinh doanh sim thẻ điện thoại mà chỉ đóng vai trò trung gian nhằm đảm bảo doanh nghiệp có dòng tiền chạy qua bằng hình thức ký kết các hợp đồng kinh doanh không có thật.

Ông Thủy hoặc cấp dưới sẽ báo cho bà Liên nhu cầu doanh thu mỗi năm. Sau đó, bà Liên sẽ cân đối, chỉ đạo nhân viên lập kế hoạch bán hàng năm và xác định chi tiết hàng tháng sẽ mua - bán số lượng thẻ tương đương với số tiền phù hợp theo yêu cầu doanh thu mà ông Thủy đưa ra.

C03 xác định, từ ngày 14.12.2016 đến 15.9.2021, bà Liên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo nhân viên xây dựng, ký kết 12 hợp đồng kinh tế khống, xuất các hóa đơn giá trị gia tăng khống, giúp Egroup ghi nhận doanh thu khống với số tiền hơn 2.327 tỉ đồng trên báo cáo tài chính.

Để được ghi nhận số doanh thu này, ông Thủy phải trả cho bà Liên 2%, tương đương hơn 46 tỉ đồng. Tuy nhiên, từ năm 2021, Egroup không có dòng tiền mới từ nhà đầu tư, gặp khủng hoảng về tài chính nên ông Thủy không thu xếp được tiền và mới đưa bà Liên gần 32 tỉ đồng.

Làm việc với cảnh sát, Shark Thủy khai nhận phù hợp với kết quả điều tra kể trên. Bị can này cho hay, năm 2016 Egroup không có nhiều hoạt động kinh doanh nên cần "làm đẹp" báo cáo tài chính, tạo hình ảnh là doanh nghiệp có doanh thu lớn để thu hút các nhà đầu tư mua cổ phần.