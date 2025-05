Trung tâm tiếng Anh 'sửa chữa' rồi mất tăm: Học viên đóng hơn 16 tỉ đồng

Phụ huynh điền thông tin số tiền đã đóng cho hệ thống trung Tâm tiếng Anh Úc Châu hôm 15.5 ẢNH: NGỌC LONG

Hàng trăm phụ huynh bị ảnh hưởng

Gần 2 tuần sau khi hệ thống Trung tâm tiếng Anh Úc Châu (AIES) có cơ sở ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Khánh Hòa thông báo tạm ngừng hoạt động vài ngày để "sửa chữa", các trung tâm của đơn vị này hiện vẫn đóng cửa, cắt liên lạc. Theo ghi nhận của Thanh Niên, hàng trăm phụ huynh hiện đang tổng hợp thông tin và gửi đơn trình báo đến các cơ quan chức năng theo hình thức trực tiếp và thông qua ứng dụng VNeID.

Đại diện cho hội phụ huynh có con theo học ở cơ sở AIES Lê Văn Việt (TP.Thủ Đức, TP.HCM), chị Nguyễn Thị Hồng Vân thông tin tính tới ngày 20.5, có 106 phụ huynh cho biết đã bị ảnh hưởng từ việc AIES đột ngột đóng cửa và cắt liên lạc. Thống kê đến hiện tại cho thấy, tổng số tiền phụ huynh đóng vào là hơn 4,8 tỉ đồng. Nếu trừ đi thời gian thực học ở AIES, con số còn lại là hơn 3,1 tỉ đồng.

Còn chị Phạm Thị Long, đại diện hội phụ huynh có con theo học ở cơ sở AIES Kha Vạn Cân (TP.Thủ Đức, TP.HCM) cũng cho biết hàng trăm phụ huynh đã bị ảnh hưởng, với tổng số tiền học phí đóng vào là hơn 11,2 tỉ đồng.

Các phụ huynh ở cả 2 chi nhánh chủ yếu đóng 30-40 triệu đồng/người cho 30-35 tháng, và mức cao nhất được ghi nhận là hơn 100 triệu đồng với phụ huynh cho 2-3 con cùng theo học.

Như vậy, tính riêng hai cơ sở của AIES tại TP.HCM, tổng số tiền học phí phụ huynh đã đóng vào là hơn 16 tỉ đồng. Con số này chưa bao gồm học phí của phụ huynh ở 3 trung tâm còn lại thuộc hệ thống AIES, và cũng chưa có thống kê cụ thể về số tiền còn lại sau khi trừ khi thời gian thực học của học viên.

Trong đơn gửi tới Công an P.Linh Tây (TP.Thủ Đức, TP.HCM) và Sở GD-ĐT TP.HCM, hội phụ huynh của chị Long cho biết AIES có "dấu hiệu bỏ trốn có tổ chức", và "có thể cấu thành hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật" khi đột ngột đóng cửa trung tâm; giám đốc, nhân viên không thể liên lạc; biển hiệu cũng được tháo dỡ dù cam kết tổ chức lớp học đúng lộ trình.

"Chúng tôi và nhiều học viên khác không nhận được bất kỳ thông báo hay hoàn trả học phí nào", đơn trình báo nêu, cùng với đó là chữ ký của cả trăm phụ huynh.

"Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn trình báo và lấy lời khai, làm tường trình đợt 1. Các cán bộ đang tiếp tục hướng dẫn làm tiếp những trường hợp còn lại", chị Long nói thêm.

Theo số liệu báo cáo quý 1 năm 2025 gửi tới Sở GD-ĐT TP.HCM, hai cơ sở của AIES tại TP.HCM tuyển sinh tổng cộng 26 lớp với 316 học viên. Hai cơ sở này có tổng cộng 12 giáo viên người Việt (không có giáo viên nước ngoài) cùng 8 nhân viên người Việt.

Trung tâm tiếng Anh Úc Châu cơ sở Lê Văn Việt trong tình trạng đóng cửa, ghi nhận hôm 16.5 ẢNH: NGỌC LONG

Sở GD-ĐT TP.HCM hôm qua (19.5) cho biết đã báo cáo UBND TP.HCM về vụ hệ thống AIES đột ngột đóng cửa, theo thông tin từ bài viết "Thu hàng tỉ đồng, trung tâm tiếng Anh 'sửa chữa rồi mất tăm, phụ huynh kêu cứu" đã đăng trên Báo Thanh Niên ngày 16.5. Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết đã chuyển thông tin về hồ sơ pháp lý của AIES tới Công an TP.HCM (PC03) và công an đang củng cố hồ sơ, chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xem xét thụ lý, điều tra làm rõ... Sở GD-ĐT cũng đang tổng hợp hồ sơ, minh chứng có liên quan nhằm xem xét đình chỉ hoạt động giáo dục với hai trung tâm của AIES ở TP.HCM đồng thời kiến nghị Công an TP.HCM thu hồi con dấu của hai cơ sở này theo quy định.

Một số trung tâm nhận dạy miễn phí cho học viên của AIES Theo chia sẻ của hệ thống tiếng Anh INS thuộc tổ chức giáo dục Interlink, 14 cơ sở của hệ thống này đang cấp học bổng 100%, lên tối đa 6 tháng, cho các học viên bị gián đoạn việc học khi AIES đột ngột đóng cửa. Theo đó, đơn vị này sẽ miễn phí một nửa số buổi học còn lại mà học viên chưa được học ở trung tâm cũ, và tối đa không miễn phí quá 6 tháng học phí các chương trình học ở INS. Hoạt động hỗ trợ kéo dài từ 17.5 đến hết 31.5. Phụ huynh mang theo hóa đơn đóng học phí và đến bất kỳ cơ sở nào của INS trên toàn quốc để đăng ký. Tuy nhiên, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn đã thông báo phụ thuộc vào sức chứa của mỗi cơ sở. Tương tự, trung tâm tiếng Anh ABEC tại TP.Thủ Đức, TP.HCM cho biết sẽ hỗ trợ miễn phí 6 tháng học tiếng Anh cho học viên từng đóng học phí tại AIES. Phụ huynh chỉ cần mang theo biên lai để được xác nhận nhập học. Trong khi đó, trung tâm ngoại ngữ Nam Mỹ có cơ sở tại TP.HCM, Long An cho biết sẽ tiếp nhận học viên AIES và dạy online miễn phí. Đối tượng được học miễn phí là những học viên đang học các lớp tiếng Anh có cấp độ Starters, Movers, Flyers. Lớp học sẽ bắt đầu từ ngày 5.6 tới.