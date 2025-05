Vụ trung tâm tiếng Anh 'mất tăm', Sở GD-ĐT TP.HCM chuyển hồ sơ cơ quan công an

Một cơ sở thuộc hệ thống Trung tâm tiếng Anh Úc Châu tại TP.HCM ẢNH: NGỌC LONG

Báo cáo của Sở GD-ĐT gửi UBND TP.HCM về vụ việc trung tâm Anh ngữ Úc Châu cho hay tiếp nhận thông tin từ bài viết: "Thu hàng tỉ đồng, trung tâm tiếng Anh 'sửa chữa rồi mất tăm, phụ huynh kêu cứu" trên Báo Thanh Niên đăng ngày 16.5, qua rà soát, Sở GD-ĐT báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu và Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu 1.

Về hồ sơ pháp lý, Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu (địa chỉ số 182-184-186 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức) được thành lập theo Quyết định số 248 và được cho phép hoạt động giáo dục theo Quyết định số 640 năm 2023, công nhận Giám đốc trung tâm (bà Trần Mỹ Ngọc, nhiệm kỳ 2023 - 2028) tại Quyết định số 759.

Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu 1 (địa chỉ số 729-731 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, TP.Thủ Đức) được thành lập theo Quyết định số 375 và được cho phép hoạt động giáo dục theo Quyết định số 907, công nhận Giám đốc trung tâm (bà Trần Mỹ Ngọc, nhiệm kỳ 2023 - 2028) tại Quyết định số 1080.

Nhà đầu tư của 2 trung tâm trên là Công ty TNHH Giáo dục-Đào tạo Duy Khang (ông Hồ Đăng Duy, Giám đốc).

Phụ huynh có con theo học tại hệ thống Trung tâm Úc Châu tập trung tổng hợp đơn trình báo, tố cáo gửi đến cơ quan công an hôm 15.5 ẢNH: NGỌC LONG

Đã tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

Về tình hình hoạt động, theo Sở GD-ĐT, từ lúc được cấp phép, Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu và Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu 1 hoạt động tương đối ổn định; có thực hiện báo cáo định kỳ và tham dự các buổi tập huấn do Sở GD-ĐT tổ chức.

Theo số liệu báo cáo quý 1 năm 2025, Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu có 7 giáo viên người Việt Nam (không có giáo viên người nước ngoài), 4 nhân viên người Việt Nam, một giám đốc, tuyển sinh 14 lớp với 172 học sinh.

Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu 1 có 5 giáo viên người Việt Nam (không có giáo viên người nước ngoài), 4 nhân viên người Việt Nam, một giám đốc, tuyển sinh 12 lớp với 144 học sinh.

Sở GD-ĐT đã tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu, Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu 1 vào ngày 6 và 12.7.2023. Sau kiểm tra, đơn vị đã có báo cáo khắc phục gửi về Sở GD-ĐT.

Sở GD-ĐT chưa tiếp nhận báo cáo ngưng hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu và Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu 1. Về thông tin "nhà đầu tư bỏ trốn", trung tâm chưa báo cáo về Sở GD-ĐT.

Chuyển hồ sơ qua cơ quan công an

Trước sự việc này, Sở GD-ĐT đã chuyển thông tin về hồ sơ pháp lý của 2 trung tâm nêu trên đến Công an thành phố (PC03).

Sở GD-ĐT đã chủ động làm việc với Công an phường Linh Tây, Công an phường Tăng Nhơn Phú B (nơi đặt trụ sở của 2 trung tâm) để nắm thông tin. Theo đó, Công an phường Linh Tây và Công an phường Tăng Nhơn Phú B đang tiếp nhận các đơn của phụ huynh liên quan đến việc ngừng hoạt động của 2 trung tâm nêu trên. Công an đang củng cố hồ sơ, chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xem xét thụ lý, điều tra làm rõ…

Trong thời gian tới, Sở GD-ĐT tiếp tục phối hợp với Công an TP, công an phường Linh Tây, công an phường Tăng Nhơn Phú B nắm tình hình; tổ chức tiếp công dân để tiếp nhận thông tin và hướng dẫn công dân liên hệ đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Sở GD-ĐT tổng hợp hồ sơ, minh chứng có liên quan để xem xét đình chỉ hoạt động giáo dục đối với Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu và Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu 1 và kiến nghị Công an thành phố thu hồi con dấu của 2 trung tâm trên theo quy định.

Cũng trong báo cáo, Sở GD-ĐT đề xuất UBND TP.HCM chỉ đạo Công an thành phố tiếp tục giám sát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phối hợp cung cấp cho Sở GD-ĐT các thông tin liên quan đến Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu, Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu 1.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 15.5, hàng trăm phụ huynh có con theo học tại Trung tâm tiếng Anh Úc Châu (AIES) cơ sở Kha Vạn Cân (TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết vừa "mất trắng" hàng tỉ đồng học phí. Đó là do trung tâm này hoàn toàn cắt liên lạc với phụ huynh hơn tuần qua kể từ khi lãnh đạo cho biết sẽ tạm ngừng hoạt động vì mưa lớn, thủy triều dâng hồi đầu tháng.

Cụ thể, thông báo ngày 8.5 dán niêm yết ở Trung tâm tiếng Anh Úc Châu cơ sở Kha Vạn Cân và được thông báo trong nhóm Zalo của các phụ huynh nêu rõ, vì "ảnh hưởng thời tiết có mưa lớn trên diện rộng, cơ sở vật chất có sự cố lớn chưa được khắc phục kịp thời" và "đảm bảo an toàn cho học viên", trung tâm sẽ tạm ngưng giảng dạy trong một tuần, từ ngày 8 đến hết 14.5 để "sửa chữa toàn hệ thống".