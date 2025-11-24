Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Phát hiện thi thể người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thanh Quân
Thanh Quân
24/11/2025 20:03 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể một người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Ngày 24.11, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, đơn vị đang phối hợp điều tra vụ phát hiện thi thể một người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua xã Mỹ Lợi Đồng Tháp.

Phát hiện thi thể người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận - Ảnh 1.

Hiện trường phát hiện thi thể một người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 15 cùng ngày, trong lúc tuần tra trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, tổ công tác nhận tin báo có người tử vong tại làn số 1, hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận, khu vực Km97+400.

Lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông để tránh ùn tắc; đồng thời bàn giao hiện trường cho cơ quan điều tra xử lý. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân mang quốc tịch Malaysia.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ phát hiện thi thể một người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. 

Tin liên quan

Phát hiện 3 người tử vong trong phòng trọ bốc mùi xăng ở Đồng Tháp

Phát hiện 3 người tử vong trong phòng trọ bốc mùi xăng ở Đồng Tháp

Người dân phát hiện 3 người tử vong trong một phòng trọ khóa kín cửa, bốc mùi xăng tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương (Đồng Tháp).

Khám phá thêm chủ đề

Thi thể đồng tháp người nước ngoài cao tốc trung lương - mỹ thuận
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận