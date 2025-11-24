Phát hiện thi thể người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ngày 24.11, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, đơn vị đang phối hợp điều tra vụ phát hiện thi thể một người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua xã Mỹ Lợi Đồng Tháp.

Hiện trường phát hiện thi thể một người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 15 cùng ngày, trong lúc tuần tra trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, tổ công tác nhận tin báo có người tử vong tại làn số 1, hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận, khu vực Km97+400.

Lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông để tránh ùn tắc; đồng thời bàn giao hiện trường cho cơ quan điều tra xử lý. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân mang quốc tịch Malaysia.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ phát hiện thi thể một người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.