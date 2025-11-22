Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hoàn thành cao tốc Cao Lãnh – An Hữu giai đoạn 1 trước 19.12

Thanh Quân
Thanh Quân
22/11/2025 14:56 GMT+7

Tỉnh Đồng Tháp cam kết sẽ hoàn thành giai đoạn 1 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu trước ngày 19.12, hoàn thành giai đoạn 2 trước 30.4.2026.

Ngày 22.11, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, dự án thành phần 1 của tuyến cao tốc Cao Lãnh – An Hữu (giai đoạn 1) đã hoàn tất 100% công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), giá trị thi công đến nay đạt khoảng 68% tổng giá trị xây lắp.

Hoàn thành cao tốc Cao Lãnh – An Hữu giai đoạn 1 trước 19.12- Ảnh 1.

Điểm giao giữa cao tốc Cao Lãnh - An Hữu và cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

ẢNH: THANH QUÂN

Ở dự án thành phần 2, tỉnh cũng đã bàn giao mặt bằng toàn tuyến. Riêng hạng mục di dời đường dây điện 220 KV và 500 KV đang được các đơn vị liên quan triển khai. Tuần qua, lãnh đạo tỉnh đã làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Nam để thống nhất phương án cắt điện phục vụ thi công. Hiện giá trị thực hiện ở dự án thành phần 2 đạt khoảng 56,14%.

Ông Nguyễn Phi Đa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, dự án thành phần 1 đi qua khu vực có nền đất yếu, địa chất phức tạp nên thời gian gia tải kéo dài hơn dự kiến. Nhu cầu đá phục vụ thi công còn thiếu khoảng 300.000 m³; tỉnh đã làm việc với tỉnh An Giang để hỗ trợ nguồn vật liệu. Tỉnh cam kết thông xe kỹ thuật dự án thành phần 1 vào ngày 19.12.2025.

Đối với dự án thành phần 2, UBND tỉnh giữ mục tiêu cao nhất để thông xe kỹ thuật vào dịp 30.4.2026, theo cam kết với Thủ tướng Chính phủ. Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, dự án xây dựng đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 7.496 tỉ đồng, gồm 2 dự án thành phần, thực hiện trong giai đoạn 2022–2027.

Dự án thành phần 1 dài khoảng 16 km, tổng mức đầu tư 3.640 tỉ đồng, khởi công ngày 25.6.2023 với 16 gói thầu. Dự án thành phần 2 dài khoảng 11,45 km, tổng mức đầu tư 3.856 tỉ đồng, khởi công ngày 27.8.2024.

Tin liên quan

Đồng Tháp xin lập dự án riêng để hoàn thiện cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Đồng Tháp xin lập dự án riêng để hoàn thiện cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Do các hạng mục đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cao tốc Cao Lãnh - An Hữu phát sinh chi phí vượt dự toán, tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Xây dựng giao đơn vị quản lý, vận hành các tuyến cao tốc lập thành các dự án đầu tư riêng để hoàn thiện, không lấy vốn từ nguồn dự phòng.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc đồng tháp cao tốc Cao Lãnh An Hữu dự án thành phần thi công
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận