Hoàn thành cao tốc Cao Lãnh – An Hữu giai đoạn 1 trước 19.12

Ngày 22.11, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, dự án thành phần 1 của tuyến cao tốc Cao Lãnh – An Hữu (giai đoạn 1) đã hoàn tất 100% công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), giá trị thi công đến nay đạt khoảng 68% tổng giá trị xây lắp.

Điểm giao giữa cao tốc Cao Lãnh - An Hữu và cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ẢNH: THANH QUÂN

Ở dự án thành phần 2, tỉnh cũng đã bàn giao mặt bằng toàn tuyến. Riêng hạng mục di dời đường dây điện 220 KV và 500 KV đang được các đơn vị liên quan triển khai. Tuần qua, lãnh đạo tỉnh đã làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Nam để thống nhất phương án cắt điện phục vụ thi công. Hiện giá trị thực hiện ở dự án thành phần 2 đạt khoảng 56,14%.

Ông Nguyễn Phi Đa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, dự án thành phần 1 đi qua khu vực có nền đất yếu, địa chất phức tạp nên thời gian gia tải kéo dài hơn dự kiến. Nhu cầu đá phục vụ thi công còn thiếu khoảng 300.000 m³; tỉnh đã làm việc với tỉnh An Giang để hỗ trợ nguồn vật liệu. Tỉnh cam kết thông xe kỹ thuật dự án thành phần 1 vào ngày 19.12.2025.

Đối với dự án thành phần 2, UBND tỉnh giữ mục tiêu cao nhất để thông xe kỹ thuật vào dịp 30.4.2026, theo cam kết với Thủ tướng Chính phủ. Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, dự án xây dựng đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 7.496 tỉ đồng, gồm 2 dự án thành phần, thực hiện trong giai đoạn 2022–2027.

Dự án thành phần 1 dài khoảng 16 km, tổng mức đầu tư 3.640 tỉ đồng, khởi công ngày 25.6.2023 với 16 gói thầu. Dự án thành phần 2 dài khoảng 11,45 km, tổng mức đầu tư 3.856 tỉ đồng, khởi công ngày 27.8.2024.