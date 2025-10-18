Đồng Tháp xin lập dự án riêng để hoàn thiện cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Ngày 18.10, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng về báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị triển khai đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (giai đoạn 1).

Nút giao cao tốc Cao Lãnh - An Hữu và cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang được thi công ẢNH: THANH QUÂN

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, hiện các dự án thành phần đã cơ bản hoàn thành phần xây lắp theo thiết kế được duyệt. Tuy nhiên, một số hạng mục quan trọng phục vụ vận hành khai thác như hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm thu phí điện tử không dừng (ETC), trạm dừng nghỉ và trạm cân kiểm tra tải trọng xe chưa được đầu tư do chưa có trong thiết kế ban đầu.

Về hạng mục ITS, Đồng Tháp cho biết các hạng mục hạ tầng như bệ cáp, hệ thống ống kỹ thuật, móng trụ, giá long môn... đã được thi công, song chưa có thiết bị, phần mềm và nhà điều hành phục vụ vận hành hệ thống. Việc đầu tư hoàn thiện ITS là cần thiết để đảm bảo tính liên thông, khép kín giữa các tuyến cao tốc trong khu vực ĐBSCL gồm: Cao Lãnh - An Hữu, Mỹ An - Cao Lãnh, Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, Dịnh Bà - Cao Lãnh.

Tỉnh Đồng Tháp cũng đề xuất vị trí trạm dừng nghỉ tại Km50+000, thuộc xã Bình Thành (Đồng Tháp), nhằm đảm bảo khoảng cách hợp lý với các tuyến cao tốc lân cận. Đối với hạng mục ETC và trạm cân, đề xuất bố trí tại tuyến nhánh kết nối đường tỉnh ĐT.850 - điểm giao vào tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu.

Tỉnh Đồng Tháp cho biết, tổng chi phí phát sinh để đầu tư các hạng mục nêu trên khoảng 358 tỉ đồng (giai đoạn 1 tăng 96 tỉ đồng, giai đoạn 2 tăng 263 tỉ đồng). Trong khi đó, nguồn vốn dự phòng còn lại của dự án chỉ khoảng 160 tỉ đồng cho giai đoạn 1 và 8,9 tỉ đồng cho giai đoạn 2, không đủ để triển khai thêm.

UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định việc phát sinh các hạng mục mới là cần thiết, song việc sử dụng nguồn vốn dự phòng là không khả thi. Do đó, tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng giao đơn vị quản lý, vận hành, khai thác các tuyến cao tốc lập thành các dự án đầu tư riêng.

Tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (giai đoạn 1) có chiều dài hơn 27 km, tổng mức đầu tư khoảng 7.496 tỉ đồng, gồm 2 dự án thành phần. Cụ thể, dự án thành phần 1 dài 16 km, vốn đầu tư 3.640 tỉ đồng; dự án thành phần 2 dài khoảng 11,45 km, vốn đầu tư 3.856 tỉ đồng. Qua rà soát, tổng chi phí phát sinh để đầu tư các hạng mục hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm thu phí điện tử không dừng (ETC) và trạm cân kiểm tra tải trọng xe ước khoảng 358 tỉ đồng. Trong đó, dự án thành phần 1 tăng khoảng 96 tỉ đồng; dự án thành phần 2 tăng khoảng 263 tỉ đồng.



