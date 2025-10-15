Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tăng phí 8 - 15%, xe qua lại tốn bao nhiêu?

Ngày 15.10, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã có quyết định quy định mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (giai đoạn 1), dao động từ 2.091 đồng đến 6.382 đồng/km tùy theo loại xe, áp dụng từ ngày 1.11.2025.

Mức phí này, tăng từ 8 - 15% so với mức phí cũ được áp dụng từ ngày 9.8.2022, tương ứng tăng từ khoảng 13.000 - hơn 24.000 đồng/lượt, tùy loại phương tiện.

Cụ thể, giá dịch vụ được áp dụng cho 5 nhóm phương tiện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) gồm: Nhóm 1: Xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng - mức giá 2.091 đồng/xe/km. Nhóm 2: Xe từ 12 chỗ đến 30 chỗ, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn - mức giá 3.136 đồng/xe/km.

Nhóm 3: Xe từ 31 chỗ trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn - mức giá 3.436 đồng/xe/km. Nhóm 4: Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container dưới 40 feet - mức giá 4.418 đồng/xe/km. Nhóm 5: Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container từ 40 feet trở lên - mức giá 6.382 đồng/xe/km. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.11.2025.

Bảng so sánh giá cũ và giá mới, đơn vị tính: đồng (chưa bao gồm thuế):

Loại ô tô Giá cũ/km Giá toàn tuyến 51,1 km cũ Giá mới/km Giá toàn tuyến 51,1 km mới

Tỷ lệ tăng Xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn 1.818 92.800 2.091 106.850 ~ 15% Xe từ 12 chỗ đến 30 chỗ, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn 2.727 139.349 3.136 160.249 ~ 15% Xe từ 31 chỗ trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn 3.182 162.600 3.436 175.579 ~ 8% Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container dưới 40 feet 4.091 209.050 4.418 225.759 ~ 8% Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container từ 40 feet trở lên 5.909 301.949 6.382 326.120 ~ 8%

Như vậy, so với mức giá cũ, tất cả 5 nhóm phương tiện đều chịu sự điều chỉnh tăng giá. Trong đó, các loại xe chở người và xe tải nhẹ (Nhóm 1 và 2) cũng là nhóm phương tiện phổ thông và có lưu lượng lớn nhất trên tuyến tăng nhiều hơn so với các loại xe chở khách cỡ lớn, xe tải nặng và xe container (Nhóm 3, 4, và 5).

Lý giải về việc tăng mức thu phí, ông Nguyễn Thế Hồng Trung, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Tháp cho biết, theo lộ trình, phí cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương sẽ tăng 15% mỗi 3 năm trong suốt thời gian khai thác để đảm bảo hoàn vốn cho nhà đầu tư.

"Đúng ra tháng 8 vừa qua là đủ 3 năm, tuy nhiên thời gian vừa rồi tỉnh cũng đã rà soát lại hồ sơ trước khi ra bảng giá mới cho phù hợp", ông Trung chia sẻ.

Việc tăng phí trên áp dụng theo lộ trình, song sẽ có những tác động đến người tham gia giao thông; trong đó, người dùng cá nhân và xe khách nhỏ sẽ cảm nhận mức tăng rõ nhất khi mỗi lượt di chuyển toàn tuyến, chi phí sẽ tăng thêm khoảng 14.000 - 21.000 đồng.

Còn với doanh nghiệp vận tải hàng hóa, xe khách lớn, tỷ lệ tăng thấp hơn (8%), nhưng do đặc thù chở hàng nặng và vận chuyển thường xuyên, tổng chi phí vận hành của các doanh nghiệp này nhiều khả năng sẽ tăng lên đáng kể.

Dù vậy, kể từ khi đưa vào vận hành, khai thác vào tháng 4.2022, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã tạo ra tác động tích cực to lớn cho vùng ĐBSCL. Tuyến đường giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, giải tỏa ùn tắc nghiêm trọng cho quốc lộ 1 và giảm tai nạn giao thông; đồng thời cũng thúc đẩy lưu thông hàng hóa, nông sản, thu hút đầu tư và phát triển du lịch miền Tây.

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dài 51,1 km có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 12.668 tỉ đồng, bắt đầu thu phí từ ngày 9.8.2022. Trên tuyến có 4 trạm thu phí, gồm 2 trạm trên tuyến chính và 2 trạm tại nút giao thông Cai Lậy, nút giao thông Cái Bè. Theo báo cáo của đơn vị quản lý vận hành cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, trung bình có khoảng 31.000 lượt xe/ngày đêm lưu thông trên tuyến.



