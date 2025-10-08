Mở rộng Khu bảo tồn Đồng Tháp Mười để chim có nơi cư ngụ

Ngày 8.10, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã trình Sở NN-MT thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án mở rộng Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (xã Tân Phước 2, Đồng Tháp).

Vùng Đồng Tháp Mười là nơi cư ngụ của hàng chục ngàn cá thể chim nước ẢNH: C.T.V

Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn và Du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười, khu bảo tồn hiện có diện tích 106,8 ha, được bao quanh bởi 4 tuyến kênh lớn gồm: kênh Xáng 3 (phía bắc), kênh Xáng 4 (phía nam), kênh Tây (phía đông) và kênh Lâm Nghiệp (phía tây). Mỗi năm, nơi đây đón hơn 25.000 cá thể chim nước và chim di cư về trú ngụ, sinh sản. Mật độ này vượt xa tiêu chuẩn "vùng đất ngập nước quan trọng" theo quy định quốc gia, khiến khu vực này đang đứng trước nguy cơ quá tải sinh thái.

Do không gian cư trú chật hẹp, nguồn thức ăn suy giảm và môi trường sống bị thu hẹp, hệ sinh thái rừng tràm ngập nước tại đây có nguy cơ suy thoái nếu không được mở rộng.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Tiền Giang trước đây (nay là tỉnh Đồng Tháp) đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng khu bảo tồn với tổng diện tích tăng thêm 60 ha (gồm 32 ha về phía nam và 28 ha về phía bắc).

Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2028, tổng mức đầu tư khoảng 296 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 243 tỉ đồng, thu hồi khoảng 57 ha đất của người dân; phần còn lại là đất công do UBND xã Tân Phước 2 quản lý.

Dự kiến, năm 2026 sẽ triển khai công tác đền bù và đầu tư các hạng mục chính trong các năm tiếp theo. Các hạng mục chủ yếu của dự án gồm: trồng mới 42 ha rừng tràm, phục hồi sinh cảnh tự nhiên đặc trưng vùng Đồng Tháp Mười; đào kênh tưới, tiêu kết hợp phòng cháy, chữa cháy rừng dài khoảng 3,8 km; xây dựng tuyến đường tuần tra, hệ thống cống và trạm bơm phục vụ quản lý, bảo vệ rừng.

Dự án hướng đến mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học bền vững, phục hồi giá trị cảnh quan và các hệ sinh thái đất ngập nước đặc thù, nhất là những sinh cảnh điển hình của vùng Đồng Tháp Mười. Ngoài ra, việc mở rộng còn góp phần gia tăng diện tích mảng xanh, tạo môi trường sống an toàn, ổn định cho các loài chim cư trú, sinh sản và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên của khu vực.