Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Mở rộng Khu bảo tồn Đồng Tháp Mười để chim có nơi cư ngụ

Thanh Quân
Thanh Quân
08/10/2025 14:58 GMT+7

Trước thực trạng không gian cư trú của nhiều loài chim bị thu hẹp, tỉnh Đồng Tháp đang chuẩn bị mở rộng Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười.

Ngày 8.10, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã trình Sở NN-MT thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án mở rộng Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (xã Tân Phước 2, Đồng Tháp).

Mở rộng Khu bảo tồn Đồng Tháp Mười để chim có nơi cư ngụ- Ảnh 1.

Vùng Đồng Tháp Mười là nơi cư ngụ của hàng chục ngàn cá thể chim nước

ẢNH: C.T.V

Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn và Du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười, khu bảo tồn hiện có diện tích 106,8 ha, được bao quanh bởi 4 tuyến kênh lớn gồm: kênh Xáng 3 (phía bắc), kênh Xáng 4 (phía nam), kênh Tây (phía đông) và kênh Lâm Nghiệp (phía tây). Mỗi năm, nơi đây đón hơn 25.000 cá thể chim nước và chim di cư về trú ngụ, sinh sản. Mật độ này vượt xa tiêu chuẩn "vùng đất ngập nước quan trọng" theo quy định quốc gia, khiến khu vực này đang đứng trước nguy cơ quá tải sinh thái.

Do không gian cư trú chật hẹp, nguồn thức ăn suy giảm và môi trường sống bị thu hẹp, hệ sinh thái rừng tràm ngập nước tại đây có nguy cơ suy thoái nếu không được mở rộng.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Tiền Giang trước đây (nay là tỉnh Đồng Tháp) đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng khu bảo tồn với tổng diện tích tăng thêm 60 ha (gồm 32 ha về phía nam và 28 ha về phía bắc).

Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2028, tổng mức đầu tư khoảng 296 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 243 tỉ đồng, thu hồi khoảng 57 ha đất của người dân; phần còn lại là đất công do UBND xã Tân Phước 2 quản lý.

Dự kiến, năm 2026 sẽ triển khai công tác đền bù và đầu tư các hạng mục chính trong các năm tiếp theo. Các hạng mục chủ yếu của dự án gồm: trồng mới 42 ha rừng tràm, phục hồi sinh cảnh tự nhiên đặc trưng vùng Đồng Tháp Mười; đào kênh tưới, tiêu kết hợp phòng cháy, chữa cháy rừng dài khoảng 3,8 km; xây dựng tuyến đường tuần tra, hệ thống cống và trạm bơm phục vụ quản lý, bảo vệ rừng.

Dự án hướng đến mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học bền vững, phục hồi giá trị cảnh quan và các hệ sinh thái đất ngập nước đặc thù, nhất là những sinh cảnh điển hình của vùng Đồng Tháp Mười. Ngoài ra, việc mở rộng còn góp phần gia tăng diện tích mảng xanh, tạo môi trường sống an toàn, ổn định cho các loài chim cư trú, sinh sản và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên của khu vực.

Tin liên quan

Tên gọi Đồng Tháp Mười có từ khi nào?

Tên gọi Đồng Tháp Mười có từ khi nào?

Đồng Tháp Mười là tên gọi của một vùng đất rộng gần 8.000 km 2 nằm bên tả ngạn sông Tiền, trong đó có vùng ngập lũ hàng năm lên tới 4.500 km 2 .

Khám phá thêm chủ đề

Đồng tháp mười đồng tháp khu bảo tồn sinh thái đất ngập nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận