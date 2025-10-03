Khu dân cư TTC: Đô thị sinh thái bền vững tại Tây Ninh

Vị trí chiến lược - kết nối liên tỉnh, thành phố

Tọa lạc tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, dự án Khu dân cư TTC với quy mô 42,38 ha được đánh giá là "tâm điểm kết nối" của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vị trí này giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến trung tâm TP.HCM qua Quốc lộ 22, đồng thời mở ra cánh cửa giao thương quốc tế với khoảng cách 24 km đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Không chỉ sở hữu lợi thế liên vùng, dự án còn tiếp giáp trực tiếp các tuyến giao thông huyết mạch như vòng xoay đường Hồ Chí Minh, tuyến đường ĐT 787A - ĐT 825, trước đây là trục liên tỉnh giữa Tây Ninh và Long An, nay toàn tuyến thuộc tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập, tạo lợi thế kết nối vùng liền mạch. Đặc biệt, khi tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài hoàn thành, thời gian kết nối đô thị sẽ được rút ngắn đáng kể, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Khu dân cư TTC với quy mô 42,38 ha phát triển tại Trảng Bàng, Tây Ninh

Đô thị sinh thái bền vững, hạ tầng đồng bộ

Dự án được định vị là một đô thị sinh thái bền vững, gắn kết trực tiếp với Khu công nghiệp Thành Thành Công - nơi hiện có tỷ lệ lấp đầy trên 95% và sắp được mở rộng thêm 500 ha về phía đông. Đây là nền tảng vững chắc đảm bảo nguồn cầu lớn về nhà ở và dịch vụ tiện ích cho hàng chục nghìn lao động, chuyên gia trong tương lai.

Điểm nhấn nổi bật của Khu dân cư TTC chính là hệ thống hạ tầng được quy hoạch bài bản: Đường nội khu hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, cùng diện tích lớn dành cho không gian xanh, công viên ven rạch, hồ cảnh quan. Sự kết hợp giữa yếu tố sinh thái và hạ tầng hoàn chỉnh mang đến cho cư dân một môi trường sống trong lành, tiện nghi và bền vững.

Hướng đến một cuộc sống tiện nghi và trọn vẹn, dự án Khu dân cư TTC tích hợp hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp

Đa dạng sản phẩm - kiến tạo đẳng cấp sống

Không chỉ dừng lại ở vị trí và hạ tầng, khu dân cư còn mang đến sự đa dạng về loại hình sản phẩm như nhà phố, shophouse, căn hộ và biệt thự, nhà ở công nhân đáp ứng nhu cầu an cư lẫn đầu tư. Mỗi sản phẩm đều được phát triển theo tiêu chuẩn hiện đại, tối ưu công năng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.

Song hành cùng sản phẩm là hệ thống tiện ích nội khu phong phú: Trung tâm thương mại, trường học liên cấp, phòng khám đa khoa, khu thể thao - văn hóa cộng đồng. Đặc biệt, công viên cây xanh, công viên chủ đề, hồ bơi và công viên nước hứa hẹn trở thành điểm nhấn giải trí cho cư dân và cả khu vực.

Với định hướng chiến lược phát triển bền vững từ hai đơn vị chủ lực trực thuộc Tập đoàn TTC - có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp và bất động sản dân dụng, Khu dân cư TTC được kỳ vọng không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời bền vững, kiến tạo một tương lai thịnh vượng cho cộng đồng.