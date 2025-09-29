Cục Đường bộ yêu cầu khắc phục bất cập dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ

Ngày 29.9, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, đã yêu cầu các nhà thầu khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Cục Đường bộ Việt Nam chỉ ra tại dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ. Trước đó, qua kiểm tra, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ ra nhiều tồn tại trong thi công, an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại dự án nâng cấp tuyến đường trên.

Cầu Cao Lãnh nằm trên tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ ẢNH: THANH QUÂN

Cụ thể, theo báo cáo, giá trị sản lượng đến giữa tháng 9.2025 đạt 660/763 tỉ đồng (đạt 86,5% hợp đồng). Nhà thầu đã thi công lớp cấp phối đá dăm dưới đạt 24,1/26,4 km, lớp trên đạt 9,1/26,4 km; 29/29 cầu đã xong phần móng, 28 cầu lắp đặt dầm, 14 cầu hoàn thành bản mặt. Dù tiến độ có cải thiện, song dự án vẫn chậm 0,58% so kế hoạch. Nhiều nhà thầu bị nhắc nhở như nhà thầu Trường Thành để thép ngoài trời gây gỉ sét, thiếu lưới chắn vật rơi, thi công đất đắp và tường chắn chậm, thiếu rào chắn tại công trường; nhà thầu Xây dựng Nghệ An thi công cấp phối đá dăm còn phân tầng, thiếu lu lèn đúng quy trình, đắp cát đường gom chưa khoa học; nhà thầu Cầu 7 Thăng Long thi công chậm bản mặt và lan can cầu, thiếu nhân lực, nhiều cầu chưa thi công dầm ngang, thép chờ bị han gỉ...

Ngoài ra, công tác đảm bảo an toàn cũng còn hạn chế như một số cầu đang thi công bản mặt, gờ lan can nhưng chưa có biện pháp ngăn ngừa vật rơi xuống đường dân sinh phía dưới; hệ thống biển báo, nhân công cảnh giới chưa đầy đủ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư dự án) chỉ đạo nhà thầu khẩn trương điều chỉnh thiết kế các hạng mục chậm như di dời đèn chiếu sáng, xử lý nền đường gom, cống thoát nước… Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn thiết kế giám sát nghiêm ngặt, kịp thời điều chỉnh hồ sơ khi có phát sinh, khắc phục tồn tại để không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, sau khi tiếp nhận những chỉ đạo của Cục Đường bộ, đơn vị đã yêu cầu các nhà thầu xử lý nhanh chóng những tồn tại. Đến nay, các tồn tại mà Cục Đường bộ nêu đã được khắc phục, xử lý.

Dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ là dự án quan trọng đi qua tỉnh Đồng Tháp, khi hoàn thành sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tăng kết nối giữa các tỉnh, thành ĐBSCL. Hiện tại trên dự án có 33 mũi thi công, 121 công nhân và 74 thiết bị được các nhà thầu huy động để tập trung hoàn thành dự án đúng tiến độ, dự kiến là vào tháng 10.2025.