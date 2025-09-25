Xoài cát mới từ giống xoài Mỹ và Hòa Lộc chuẩn bị đưa ra thị trường

Ngày 25.9, Viện Cây ăn quả miền Nam (trụ sở tại Đồng Tháp) và Công ty TNHH ORGA Việt Nam (TP.HCM) tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ và hợp đồng thương mại sản phẩm xoài vỏ dày LĐ12, với tên thương mại là xoài cát Lộc Phát.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ và hợp đồng thương mại sản phẩm xoài cát Lộc Phát ẢNH: THANH QUÂN

Theo tiến sĩ Võ Hữu Thoại, Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam, giống xoài vỏ dày LĐ12 được Viện nghiên cứu chọn tạo từ giống Vandyke (Mỹ) và xoài cát Hòa Lộc, trong khuôn khổ đề tài cấp bộ giai đoạn 2010 - 2015. Năm 2017, giống được Cục Trồng trọt công nhận chính thức; đến năm 2022 được cấp bằng bảo hộ giống cây trồng.

Tiến sĩ Võ Hữu Thoại ký kết hợp tác với đại diện Công ty TNHH ORGA Việt Nam ẢNH: THANH QUÂN

So với xoài cát Hòa Lộc, xoài cát Lộc Phát có nhiều ưu điểm vượt trội, như sinh trưởng tốt, dễ ra hoa, năng suất cao hơn 2,7 - 4,9%, chất lượng ngọt đậm với độ Brix 19,6 - 23,4%, thịt trái chiếm đến 82,8%, vỏ dày 1,53 - 1,77 mm (giúp bảo quản và vận chuyển tốt hơn). Trung bình mỗi trái có trọng lượng 430 gram.

Ngoài vùng nguyên liệu 24,5 ha tại Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ, giống còn được trồng thử nghiệm tại nhiều nơi khác, bước đầu khẳng định tiềm năng thương mại. Đặc biệt, Viện Cây ăn quả miền Nam đã ứng dụng công nghệ DNA barcoding để xác định chính xác đặc tính di truyền, khẳng định sự khác biệt của xoài cát Lộc Phát so với Cát Hòa Lộc và các giống xoài khác.

Trong giai đoạn hợp tác 5 năm đầu, ORGA sẽ tham gia phân phối và chế biến sản phẩm với sản lượng dự kiến khoảng 100 tấn xoài/năm. ORGA hiện có hệ thống phân phối tại TP.HCM, tập trung phân khúc khách hàng cao cấp, đồng thời sở hữu cơ sở chế biến hiện đại đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Lễ ký kết được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội đưa xoài cát Lộc Phát đến thị trường trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng xoài, xây dựng thương hiệu bền vững cho nông sản Việt Nam.