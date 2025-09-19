Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường ĐH Cửu Long hợp tác quốc tế với hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ

Nam Long
Nam Long
19/09/2025 14:38 GMT+7

Trong 10 năm (2015-2025), Trường ĐH Cửu Long đã mở rộng hợp tác với hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ, với 227 đoàn đến công tác.

Ngày 19.9, Trường ĐH Cửu Long tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động 10 năm hợp tác và đào tạo quốc tế, giai đoạn 2015-2025. 

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các nước Lào, Campuchia; lãnh đạo các tập đoàn, viện, công ty đến từ Nhật Bản, Úc, Đài Loan, Ấn Độ; lãnh đạo Bộ GD-ĐT... 

Trường ĐH Cửu Long hợp tác quốc tế với trên 20 quốc gia- Ảnh 1.

PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, phát biểu tại hội nghị

ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, cho biết trường tổ chức hợp tác đào tạo quốc tế kể từ năm 2015. Đến nay, trường đã đào tạo trên 600 lưu học sinh cho các nước Lào, Campuchia và một số quốc gia khác. 

Trường cũng đã ký kết hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ, trao đổi sinh viên với hơn 70 trường ĐH, CĐ, tập đoàn... tại 17 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đồng thời, đưa hàng trăm sinh viên đi thực tập tại Nhật Bản, Đức, giúp các em nâng cao trình độ học thuật và mở rộng tầm nhìn.

Trường ĐH Cửu Long hợp tác quốc tế với trên 20 quốc gia- Ảnh 2.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

ẢNH: NAM LONG

Theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, việc hợp tác và đào tạo quốc tế của trường đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường hội nhập quốc tế. Cụ thể: Thích ứng với xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thời đại 4.0; Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Khẳng định vị thế và thương hiệu trong khu vực và quốc tế; Tạo cơ hội học tập và việc làm cho sinh viên. 

Trong giai đoạn 2015-2025, Trường ĐH Cửu Long mở rộng hợp tác với hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ với 227 đoàn đến công tác và thành lập 52 đoàn đi công tác nước ngoài. Tổ chức ký kết hơn 98 ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài. Tổ chức và đồng tổ chức 47 hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế với sự tham gia của nhà khoa học đến từ các quốc gia trong nhiều lĩnh vực. Có 182 bài báo, công trình khoa học được đăng trên các tạp chí, bài báo quốc tế thuộc danh mục của Scopus. 


Tin liên quan

Trường ĐH Cửu Long tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực cho nước bạn Lào

Trường ĐH Cửu Long tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực cho nước bạn Lào

Tính đến nay, Trường ĐH Cửu Long đã tiếp nhận và đào tạo gần 700 lưu học sinh nước ngoài, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các nước bạn Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Kenya… Trong đó, nhiều nhất là lưu học sinh Lào.

Khám phá thêm chủ đề

trường ĐH Cửu Long Hợp tác quốc tế Vĩnh Long ký kết hợp tác
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận