Nhiều công chức, viên chức nhận bằng cử nhân, kỹ sư

Ngày 16.8, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học cho 584 tân cử nhân, kỹ sư hệ đào tạo từ xa đợt 4.2025. Đây là các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp thuộc các ngành ngôn ngữ Anh, công nghệ thông tin, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, kế toán, công nghệ thực phẩm, công tác xã hội.

Căn cứ kết quả học tập, Trường ĐH Cửu Long đã khen thưởng cho 24 sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Trong đó, 12 sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc tiêu biểu, 12 sinh viên có nhiều đóng góp tích cực trong học tập.

Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư, cử nhân ảnh: nam long

Tại buổi lễ, tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, cho biết trong số các sinh viên tốt nghiệp có nhiều người là cán bộ công chức, viên chức, đang công tác tại các cơ quan đơn vị sự nghiệp hành chính, nhiều công ty, doanh nghiệp. Dù bận công tác, nhưng các học viên đã tích cực học tập đầy đủ, tham gia các kỳ thi nghiêm túc, có ý thức vươn lên và cầu tiến, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ hỗ trợ nhau trong học tập. Bà Lan cũng kỳ vọng các tân cử nhân, kỹ sư sẽ phát huy tinh thần nhiệt huyết, đem những kiến thức đã được học tập tại trường vận dụng hiệu quả vào công tác, góp phần phát triển cơ quan, đơn vị ngày càng lớn mạnh.

Dịp này, các tân cử nhân, kỹ sư đã đóng góp 21 triệu đồng dành tặng cho quỹ học bổng của nhà trường nhằm giúp đỡ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.