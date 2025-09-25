Mở cánh cửa cho thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ

Sáng nay 25.9, tại trụ sở Bộ KH-CN, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ và Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Nội dung bản ghi nhớ là một thỏa thuận bao trùm và toàn diện các lĩnh vực hợp tác về sở hữu trí tuệ, từ xây dựng chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ đến nâng cao nhận thức, đào tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao năng lực cho cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia.

Mục tiêu của bản ghi nhớ là hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tổng giám đốc WIPO và Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ký kết biên bản ghi nhớ dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ KH-CN ẢNH: QUÝ HIÊN

Cụ thể 6 lĩnh vực hai bên ưu tiên triển khai gồm: pháp luật, chính sách và chiến lược về sở hữu trí tuệ; hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ toàn cầu; nâng cao năng lực và hỗ trợ dành cho doanh nghiệp; đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và thương mại hóa; nhận thức, giáo dục và đào tạo về sở hữu trí tuệ; nâng cao năng lực, quản trị tổ chức và giải quyết tranh chấp cho cơ quan sở hữu trí tuệ.

Trong đó, với đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và thương mại hóa, hai bên sẽ cùng nhau thúc đẩy việc tạo ra, sử dụng thương mại hóa tài sản trí tuệ trong nước. Chuỗi hoạt động này bao gồm việc thúc đẩy hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, thực hiện nghiên cứu về sở hữu trí tuệ; nghiên cứu về xây dựng chỉ số đo lường sự đóng góp của sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bản ghi nhớ được Bộ KH-CN nhận định là sẽ mở ra một chương mới hợp tác giữa Việt Nam và WIPO trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong xu hướng thế giới dịch chuyển từ bảo hộ quyền sang thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ.