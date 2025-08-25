Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Thương hiệu Việt bị công ty Mỹ tranh chấp được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận

Quế Hà
Quế Hà
25/08/2025 12:13 GMT+7

Ngày 25.8, tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) có văn bản thông báo, đồng ý bảo hộ thương hiệu Tiffany. Trước đó, thương hiệu này bị một công ty ở Mỹ 'tố' vi phạm bản quyền thương hiệu.

Theo đó, ngày 27.6.2025, Cục Sở hữu trí tuệ có công văn gửi Công ty TNHH Biển Quê Hương Bình Thuận (gọi tắt Công ty Biển Quê Hương - có trụ sở tại P.Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, tức P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ) thông báo, căn cứ kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu "Tiffany" do Công ty Biển Quê Hương nộp từ ngày 18.5.2021, Cục Sở hữu trí tuệ cho biết đối tượng bảo hộ trong hồ sơ đủ điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đồng thời, trong thời gian 3 tháng kể từ ngày ban hành thông báo, công ty (người nộp đơn) phải nộp các khoản phí, lệ phí (phí cấp văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố) để được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Thương hiệu Tiffany tại Việt Nam được bảo hộ: Cục Sở hữu trí tuệ công nhận - Ảnh 1.

Khách sạn Tiffany trong khu đô thị biển Phan Thiết, từng bị đại diện phía thương hiệu Tiffany của Mỹ tố vi phạm thương hiệu nổi tiếng

ẢNH: QUẾ HÀ

Nếu trong vòng 3 tháng người nộp hồ sơ không nộp các phí trên thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ban hành quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho công ty.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trước đó, nhãn hiệu "Tiffany" của Công ty Biển Quê Hương gắn cho tên một khách sạn của công ty này trong Khu đô thị phố biển Phan Thiết (P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ) bị Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp Investip (trụ sở ở TP.Hà Nội), là đơn vị đại diện, ủy quyền của Tiffany and Company (có địa chỉ tại New York, Mỹ) gửi văn bản đến Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị không cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Tiffany" cho khách sạn của Công ty Biển Quê Hương.

Công ty này cho rằng, Công ty Biển Quê Hương có dấu hiệu vi phạm bản quyền thương hiệu nổi tiếng từ công ty của Mỹ.

Công ty Investip viện dẫn, "Tiffany and Company" là nhãn hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới. Thương hiệu này có nhiều khách sạn ở các thành phố nổi tiếng của Mỹ, Hồng Kông, Ai Cập… với doanh thu hàng chục tỉ USD/năm.

Tuy nhiên, trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Trần Nhật Liêm, Giám đốc Công ty Biển Quê Hương khẳng định, thương hiệu khách sạn Tiffany có hình mẫu khác biệt và được một kiến trúc sư thiết kế hoàn toàn khác với "Tiffany and Company" của Mỹ. Ông Liêm cũng cho biết, hiện đơn vị này đã nộp tất cả các loại phí theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ.

