Đồng Tháp bố trí nhà ở cho các cán bộ đi làm xa

Ngày 23.11, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đang sửa chữa một số căn hộ, nhà ở nhằm đáp ứng chỗ ở cho các cán bộ công tác xa.

Hiện nay ở Đồng Tháp vẫn còn nhiều cán bộ đi làm xa phải thuê nhà ở tạm ẢNH: THANH QUÂN

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, tổng số cán bộ, công chức được phân công làm việc tại trung tâm hành chính, chính trị mới khoảng 1.102 người. Để đáp ứng nhu cầu trước mắt, tỉnh đã triển khai phương án bố trí nhà ở công vụ tạm thời tại các cơ sở hiện có như nhà ở công vụ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chung cư số 2 Lê Văn Duyệt và khuôn viên Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn.

Hiện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã sửa chữa 16 căn hộ trên đường Rạch Gầm, P.Mỹ Tho, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 30.11.2025. Song song đó, tỉnh cũng sửa chữa Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Tiền Giang với khoảng 81 căn hộ, dự kiến bàn giao cuối năm 2025.

Tuy vậy, hiện còn khoảng 900 công chức chưa có chỗ ở ổn định, phải thuê trọ tại các cơ sở lưu trú lân cận, gây ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt và hiệu quả công tác.

Trước đó, ngày 14.11, tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), HĐND đã thông qua 10 nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án nhà ở công vụ tỉnh Đồng Tháp.

Dự án được triển khai tại P.Trung An, gồm khối nhà ở công vụ với 1 tầng hầm và 8 tầng nổi, tổng cộng khoảng 285 căn hộ, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ. Đối tượng thụ hưởng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở xa đến làm việc tại trung tâm hành chính mới của tỉnh theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 421 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2025 - 2028.