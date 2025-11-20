Thắng Lợi Group ra mắt căn hộ cao cấp, giá quốc dân tại ngõ Tây Sài Gòn

Dự án nhanh chóng vươn lên thành "hiện tượng" khu Tây Sài Gòn khi liên tục tạo ra những chỉ số ấn tượng: thu hút hơn 2.000 chuyên gia kinh doanh đến từ 40 đại lý uy tín tham gia phân phối; ghi nhận sự tham dự của nhiều lãnh đạo chính quyền địa phương qua các thời kỳ tại lễ khởi công diễn ra vào cuối tháng 10 vừa qua - thể hiện tầm quan trọng của dự án trong bức tranh chung phát triển đô thị - kiến tạo nhà ở chất lượng trong lõi công nghiệp của khu vực Đức Hoà nói riêng và Tây Sài Gòn nói chung.

Đặc biệt, The Win City còn ghi nhận sức "nóng" từ thị trường bán lẻ tăng mạnh với hơn 1.500 lượt đăng ký nguyện vọng sở hữu và hơn 10.000 lượt khách tham quan Thắng Lợi Group Gallery và chuỗi nhà mẫu chỉ sau hơn 1 tháng chính thức mở cửa.

Lý giải điều này, theo chia sẻ từ nhiều đơn vị phân phối, The Win City đang "giải đúng cơn khát" của thị trường với mô hình căn hộ cao cấp "giá quốc dân" trở thành lựa chọn tối ưu cho hơn 1 triệu gia đình chưa có nhà ở TP.HCM và hơn 220.000 chuyên gia tại 39 KCN quanh khu vực. Khi mức giá nhà tại các đô thị lớn ngày càng tăng cao, khả năng tiếp cận nhà trong nội đô ngày càng thu hẹp, The Win City là giải pháp phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng.

Với mức tài chính chỉ từ 150 triệu, và thanh toán từ 8 triệu đồng mỗi tháng, cùng với sự hỗ trợ tài chính đến từ 8 ngân hàng và chủ đầu tư, khách hàng được ân hạn gốc và hỗ trợ lãi suất đến 36 tháng. Điều này giúp bài toán tài chính trở nên nhẹ nhàng, tạo điều kiện cho nhiều gia đình sớm tiếp cận cơ hội sở hữu ngôi nhà đầu tiên để an cư lạc nghiệp.

Điểm cạnh tranh của dự án là dù "giá quốc dân" nhưng chất lượng sản phẩm được bảo chứng thương hiệu bởi những thương hiệu hàng đầu trong ngành như: Central - Tổng thầu xây dựng top đầu Việt Nam, An Cường - đơn vị cung cấp vật liệu và giải pháp nội thất từ gỗ công nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực, CBRE - tư vấn quản lý vận hành và rất nhiều thương hiệu mạnh khác cùng tham gia phát triển dự án. Đặc biệt, cả An Cường và Central không chỉ đồng hành là các nhà thầu chính, mà còn tham gia vai trò lớn hơn là chủ đầu tư - bảo chứng quan trọng để khách hàng yên tâm về tiến độ, chất lượng và độ bền công trình trong lâu dài.

Chia sẻ tại sự kiện kickoff, ông Trần Quang Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Central, Thành viên HĐQT Thắng Lợi Homes (chủ đầu tư dự án) cho biết: "Chúng tôi cùng tầm nhìn kiến tạo đô thị hiện đại, bền vững tạo cơ hội dễ dàng hơn cho nhiều gia đình có cơ hội sở hữu sản phẩm căn hộ đầu tiên chất lượng, cũng là góp phần thực hiện giấc mơ nâng chuẩn sống tốt hơn cho thế hệ trẻ. Central tham gia The Win City vừa là chủ đầu tư, vừa là tổng thầu, chúng tôi cam kết về chất lượng và tiến độ công trình cho dự án, khách hàng". Đó chính là lý do giúp The Win City đảm bảo được cả yếu tố về chất lượng công trình cao cấp và giá cả cạnh tranh.

The Win City được quy hoạch trên khu đất hơn 13 ha, theo mô hình đô thị cao tầng phức hợp, một trong những quy mô nổi bật nhất tại cửa ngõ Tây Sài Gòn hiện nay. Cấu trúc quy hoạch đồng bộ mang tính dài hạn, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị mới cho địa phương và khu vực

Dự án sở hữu vị trí kim cương ngay cửa ngõ Tây Sài Gòn, nằm trên giao điểm của 9 trục động lực hạ tầng như Vành đai 3 - Vành đai 4, Trần Văn Giàu (Tỉnh lộ 10), Võ Văn Kiệt nối dài, Nguyễn Thị Tú mở rộng, các tuyến cao tốc và trục Lương Hòa - Bình Chánh. Nhờ tọa độ chiến lược này, The Win City kết nối nhanh đến các khu vực sầm uất của TP.HCM như: Chợ Lớn, chợ Bến Thành, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành, Vũng Tàu (cũ)… đồng thời tiếp cận thuận tiện toàn mạng lưới hạ tầng kinh tế phía nam.

Phát biểu tại sự kiện ông Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Gỗ An Cường, Thành viên HĐQT Thắng Lợi Group, cho biết: "Chúng tôi sẽ mang đến giải pháp nội thất hiện đại và tối ưu nhất cho The Win City, chất lượng tương đương với các sản phẩm bất động sản cao cấp đang bán giá từ 40 - 50 triệu/đồng trên thị trường. Chúng tôi là chủ đầu tư, có quỹ đất từ rất sớm, cộng với sự liên kết cùng Central - Thắng Lợi Group nên tối ưu được chi phí trong phát triển dự án. Do vậy, The Win City có chất lượng tốt và mức giá vừa túi tiền, dễ tiếp cận".



