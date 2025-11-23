Bốc thăm online mua nhà ở xã hội Thượng Thanh

Theo kế hoạch, Liên danh Công ty CP Himlam Thủ Đô và Công ty CP BIC Việt Nam (chủ đầu tư) sẽ tổ chức cho khách hàng bốc thăm online mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh (Rice City Long Châu) tại P.Bồ Đề (Hà Nội).

Phối cảnh tổng thể dự án Rice City Long Châu ẢNH: N.T

Việc tổ chức bốc thăm mua căn hộ sẽ diễn ra vào ngày 24.11 và chia thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 45 dành cho các đối tượng ưu tiên. Đợt 2 từ 9 giờ đến 11 giờ cùng ngày, các đối tượng còn lại sẽ thực hiện bốc thăm.

Khách hàng sẽ thực hiện bốc thăm theo hình thức trực tuyến qua đường link được chủ đầu tư gửi tới email khách hàng trước giờ bốc thăm vào ngày 24.11. Mỗi khách hàng chỉ được bốc 1 lần duy nhất.

Về thể thức, có 2 loại phiếu, gồm: phiếu trúng (trúng quyền mua/thuê mua) và phiếu trắng (không trúng quyền mua/thuê mua căn hộ). Khi bốc được phiếu trúng, khách hàng sẽ phải đặt cọc 50 triệu đồng cho chủ đầu tư. Sau đó, sẽ thực hiện ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ.

Trao đổi với Thanh Niên, bà Huỳnh Thị Cẩm Hương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Him Lam Thủ Đô, cho biết việc triển khai bằng hình thức thu hồ sơ trực tuyến và bốc thăm online nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng và thuận tiện tối đa cho người dân. Hình thức nộp hồ sơ trực tuyến được áp dụng theo đúng tinh thần số hóa thủ tục hành chính, giúp giảm tải thời gian, chi phí đi lại và hạn chế tình trạng chen lấn, xếp hàng.

Về quy trình, bà Hương cho biết, danh sách tiếp nhận hồ sơ sẽ được kiểm tra, đối soát và công bố theo đúng quy định của pháp luật, dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng. Không một hồ sơ hợp lệ nào bị bỏ sót; và cũng không có bất kỳ trường hợp nào được ưu tiên ngoài khuôn khổ pháp luật.

"Chúng tôi áp dụng công nghệ vào toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, nhằm ngăn chặn tuyệt đối mọi cơ chế "xin - cho" hay các tác động tiêu cực từ bên ngoài. Đồng thời, liên danh cũng đã gửi công văn đến cơ quan công an để đề nghị xử lý các trường hợp phát hiện trục lợi chính sách tại dự án", bà Hương nói.

Người dân xếp hàng xuyên đêm đợi đến lượt nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội CT3 - CT4 Kim Chung ẢNH: PHƯƠNG THẢO

Chủ đầu tư nói gì về thông tin rao bán "suất ngoại giao"?

Trước thực trạng một số đối tượng "cò mồi", môi giới đăng tin rao bán các "suất ngoại giao" tại dự án Rice City Long Châu, bà Hương cho hay, tại dự án này không tồn tại khái niệm "suất ngoại giao" hay bất kỳ hình thức ưu tiên nào ngoài khuôn khổ pháp luật.

"Ngay khi phát hiện các trường hợp rao bán sai sự thật, chúng tôi đã phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, xử lý, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ các tin đăng vi phạm. Chúng tôi cũng đã cảnh báo người dân chỉ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo đúng quy định, không làm việc qua trung gian. Và người dân chỉ cần thanh toán theo mức giá được phê duyệt và không phải chi thêm tiền ngoài quy định", bà Hương cho biết thêm.

Cũng theo bà Hương, Công ty Cổ phần Him Lam Thủ Đô đã họp đại hội đồng cổ đông và ban hành nghị quyết về triển khai dự án, trong đó có nội dung các cá nhân sai phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và pháp luật.

Dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh gồm 3 khối nhà cao 22 tầng có ký hiệu CT1, CT2, CT3 (không bao gồm tầng hầm và tum thang) với tổng số 1.951 căn. Trong đó, 1.765 căn để bán và 186 căn thuê mua. Các căn hộ có diện tích từ 32,31 m2 đến 69,9 m2.

Giá bán trung bình 29,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và chưa có kinh phí bảo trì). Giá thuê mua trung bình: 346.701 đồng/tháng/m2 (đã bao gồm VAT). Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Hà Nội chủ đầu tư thực hiện nhận hồ sơ online.

Trước đó, tại xã Thiên Lộc (Hà Nội) xảy ra tình trạng người dân xếp hàng thâu đêm đến sáng hôm sau để chờ vào nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội CT3 - CT4 Kim Chung.

Trước thực trạng nêu trên, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các địa phương khẩn trương chấn chỉnh, chuẩn bị phương án dự phòng khi lượng người nộp hồ sơ vượt khả năng đáp ứng. Để giảm áp lực cho các điểm tiếp nhận trực tiếp, Bộ Xây dựng khuyến khích triển khai ứng dụng công nghệ: nộp hồ sơ trực tuyến, phát số online, xếp hàng điện tử…