Vụ xuyên đêm chờ mua nhà ở xã hội: Không chấp nhận thứ tự nộp hồ sơ người dân tự lập

Theo ghi nhận vào 7 giờ 45 ngày 17.11, trước khi tiến hành nhận hồ sơ, người của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung đã thông báo không chấp nhận danh sách số thứ tự tự phát do người dân lập trước đó. Việc hủy danh sách tự phát để tránh bất công và hạn chế tiêu cực.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Thiên Lộc xác nhận từ tối qua 16.11 đến sáng nay 17.11 có tình trạng rất đông người dân có mặt tại sân Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao xã Thiên Lộc, chờ vào nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung.

Người dân xếp hàng, thức xuyên đêm giữ chỗ chờ vào nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung ẢNH: PHƯƠNG THẢO

Theo ghi nhận, nhiều người dân còn trải bạt trên vỉa hè, mang theo đồ ăn để "giành vị trí đẹp". Nhiều người còn đứng ra lập danh sách số thứ tự để khi chủ đầu tư tiếp nhận sẽ nộp ngay danh sách này.

Trước tình trạng nêu trên, phía xã Thiên Lộc đã cử công an cùng các lực lượng tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ.

"Chủ đầu tư cho phép nộp hồ sơ trong thời gian rất dài nên khuyến cáo người dân không nhất thiết phải tập trung đông người như vậy", vị lãnh đạo xã cho biết thêm.

Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc; trước kia thuộc H.Đông Anh cũ) do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích đất là hơn 35.700 m2, trong đó diện tích ô đất CT3 là 24.000 m2; diện tích ô đất CT4 là hơn 11.700 m2. Dự án gồm 4 tòa nhà, cao từ 9 - 12 tầng và 1 tầng hầm, 1 tum thang. Trong đó, ô đất CT3 có 3 công trình ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C; ô đất CT4 có 1 công trình.

Người dân tập trung trước cổng điểm tiếp nhận hồ sơ sáng 17.11 ẢNH: PHƯƠNG THẢO

Tổng số căn hộ của dự án là 1.588 căn (trong đó CT3 có 1.104 căn; CT4 có 484 căn). Trong đó, 892 căn hộ nhà ở xã hội để bán; 300 căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê; 128 căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê mua; 268 căn hộ bán thương mại.

Liên quan đến dự án trên, theo Sở Xây dựng Hà Nội, công trình trên ô đất CT4 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý 4/2021, với tổng số 484 căn hộ. Dự kiến, mở bán giai đoạn 2 tại tòa nhà CT3 với tổng số 1.104 căn hộ. Trong đó, 589 căn hộ nhà ở xã hội bán; 212 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê; 128 căn hộ nhà ở xã hội thuê mua; 175 căn hộ bán thương mại.

Giá bán căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là hơn 18 triệu đồng/m2. Giá cho thuê căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là gần 92.000 đồng/m2/tháng.

Giá thuê mua căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là hơn 310.000 đồng/m2/tháng và thời gian thuê mua là 5 năm.

Theo thông báo của chủ đầu tư, thời gian tiếp nhận hồ sơ mua nhà dự án kéo dài từ ngày 17.11.2025 đến hết ngày 3.1.2026 (trong giờ hành chính).