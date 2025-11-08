Phát hiện 3 người tử vong trong phòng trọ bốc mùi xăng ở Đồng Tháp

Chiều 8.11, bà Nguyễn Thị Kim Tuyền, Chủ tịch UBND xã Tân Hương xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 3 người tử vong trong phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một nữ sinh lớp 7 đến phòng trọ ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương để tìm bạn học vì không thấy bạn đến lớp và gọi điện cũng không liên lạc được. Khi đến nơi, nữ sinh phát hiện cửa phòng khóa kín, có mùi xăng từ bên trong.

Khu vực xảy ra vụ 3 người tử vong trong phòng trọ ở ấp Tân Thạnh ẢNH: C.T.V

Ngay sau đó, chủ nhà trọ cùng người dân đến mở cửa phòng trọ kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên nền nhà, một phụ nữ nằm trên nệm, cả hai đều tử vong. Tiếp tục kiểm tra trên gác căn trọ thì phát hiện thêm thi thể của nữ sinh lớp 7.

Vụ việc đã được trình báo và Công an xã Tân Hương đã phong tỏa hiện trường, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân địa phương, người đàn ông và người phụ nữ thuê phòng trọ sinh sống trong thời gian gần đây và cùng làm việc tại một vựa dừa trên địa bàn.

"Chính quyền địa phương cũng đã xuống hiện trường để nắm tình hình, đồng thời thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân", bà Tuyền thông tin thêm.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ vụ 3 người tử vong trong phòng trọ.