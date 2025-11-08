Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện 3 người tử vong trong phòng trọ bốc mùi xăng ở Đồng Tháp

Thanh Quân
Thanh Quân
08/11/2025 17:21 GMT+7

Người dân phát hiện 3 người tử vong trong một phòng trọ khóa kín cửa, bốc mùi xăng tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương (Đồng Tháp).

Chiều 8.11, bà Nguyễn Thị Kim Tuyền, Chủ tịch UBND xã Tân Hương xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 3 người tử vong trong phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một nữ sinh lớp 7 đến phòng trọ ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương để tìm bạn học vì không thấy bạn đến lớp và gọi điện cũng không liên lạc được. Khi đến nơi, nữ sinh phát hiện cửa phòng khóa kín, có mùi xăng từ bên trong.

Phát hiện 3 người tử vong trong phòng trọ ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ 3 người tử vong trong phòng trọ ở ấp Tân Thạnh

ẢNH: C.T.V

Ngay sau đó, chủ nhà trọ cùng người dân đến mở cửa phòng trọ kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên nền nhà, một phụ nữ nằm trên nệm, cả hai đều tử vong. Tiếp tục kiểm tra trên gác căn trọ thì phát hiện thêm thi thể của nữ sinh lớp 7.

Vụ việc đã được trình báo và Công an xã Tân Hương đã phong tỏa hiện trường, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân địa phương, người đàn ông và người phụ nữ thuê phòng trọ sinh sống trong thời gian gần đây và cùng làm việc tại một vựa dừa trên địa bàn.

"Chính quyền địa phương cũng đã xuống hiện trường để nắm tình hình, đồng thời thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân", bà Tuyền thông tin thêm. 

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ vụ 3 người tử vong trong phòng trọ.

Tin liên quan

Tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trong phòng trọ

Tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trong phòng trọ

Nghe mùi hôi, người dân đi kiểm tra rồi báo cho chủ nhà trọ và cơ quan chức năng, sau đó phát hiện người đàn ông tử vong trong phòng trọ.

TP.HCM: Người bán vé số khuyết tật tử vong ven đường

Cà Mau: Hai cha con tử vong dưới vuông tôm, nghi bị điện giật

Khám phá thêm chủ đề

tử vong Án mạng Thi thể Khám Nghiệm Hiện Trường đồng tháp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận